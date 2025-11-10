Rychlá svačinka do ruky či do krabičky

Jednoduchý recept na sušenky s použitím ovocno-zeleninové kapsičky Hamánek. Budou se hodit jako dopolední či odpolední svačinka a díky snadné přípravě je zvládnou připravit i časově vytížení rodiče. Bonus navíc: potěší
i ty nejvybíravější mlsné jazýčky a je jedno, zda se jedná o děti anebo dospěláky.
Sušenky s brusinkami a ořechy
Přísady: 110 g celozrnné pšeničné hladké mouky; 80 g hladké mouky; ½ lžičky jedlé sody; 1 lžička mleté skořice; ¼ lžičky strouhaného muškátového oříšku; ¼ lžičky soli; 2 lžíce změklého másla; 60 ml řepkového oleje; 55 g tmavého třtinového cukru; 3 lžíce cukru krystal; 1 vejce; 125 g kapsičky Hamánek Jablko s Mrkví; 1 lžička vanilkového extraktu; ½ hrnku ovesných vloček; ½ hrnku cereálních lupínků; ⅓ hrnku sušených brusinek; ⅓ hrnku nasekaných vlašských ořechů
Postup: Troubu předehřejeme na 175 °C. Promícháme obě mouky, sodu, skořici, muškátový oříšek a sůl. Prošleháme máslo, olej a oba cukry do pěny. Přidáme vejce, přesnídávku a vanilku a mixujeme ještě 30 sekund. Vsypeme moučnou směs a šleháme dalších 30 sekund. Zlehka vmícháme vločky, lupínky, brusinky a ořechy. Na plech vyložený pečicím papírem uděláme lžící kopečky těsta, necháme mezi nimi dostatečné rozestupy. Navlhčenýma rukama stlačíme hrudky
na tloušťku asi 6 mm. Pečeme asi 12 minut, dokud nebudou sušenky zapečené, ale stále měkké.
Zdroj: Hamánek