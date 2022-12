Rytmus roku s Hankou Zemanovou

Výpravná kniha Hanky Zemanové citlivě koncipovaná, vizuálně přitažlivá a jak jsme zvyklí v případě autorky, obsahově neskutečně přínosná. Ostatně, kdo by neznal Hanku Zemanovou? Vystudovala sice pedagogiku, ale místo aby učila děti, již dvacet let učí lidi jak jíst zdravěji a přirozeněji. Rytmus roku je skvost, který můžete darovat svým blízkým pod stromeček.

„Příroda má všechno skvěle vymyšleno. Každý měsíc v roce nám nabízí dary, kterými nás posiluje, léčí a udržuje v rovnováze,“ – říká Hanka Zemanová. „Rytmus je lékem a nositelem života. V každém okamžiku se buď houpáme na jeho vlnách a energii získáváme, nebo tančíme mimo rytmus, od rovnováhy se vzdalujeme a jsme vyčerpání jako při přeletu v časových pásmech. Dobrou zprávou je, že spojení s přírodou ztratit nemůžeme. V každém okamžiku je mezi námi neviditelná pupeční šňůra, na kterou jsme možná jen pod návalem informací, zážitků a pracovního honění zapomněli.“

Kniha rozdělená podle jednotlivých měsíců v roce zachycuje, jak prožívá život v rytmu roku Hanka Zemanová se svou rodinou. Projekt navíc vznikal ve spolupráci se třemi zkušenými lékařkami zaměřenými na středoevropské léčivé jídlo i byliny, tradiční čínskou medicínu, ajurvédu a antroposofii.

Celou knihou prolíná téma rytmu. Dozvíte se, proč nás léčí, jak nám dodává energii a vnitřní klid a proč je život mimo přirozený rytmus zdrojem nepohody a neuspořádanosti. Život v určitém rytmu přírody je lékem do naší doby. Autorka nám ukazuje, jak nám každý měsíc podává okolní příroda pomocnou ruku, co všechno léčí a vyživuje naše tělo a duši. Představuje poklady z naší krajiny, lokální superfoods, které posilují imunitu, pohodu i zdraví.

Můžete se také těšit na Hančiny úžasné sezónní recepty na jídla, nápoje i blahodárné elixíry a nádherné autentické fotografie, které nabízejí inspiraci, pozvedají energii a lákají vnést přírodu do života každého z nás.

Kniha vyšla v nakladatelství Smart Press a je k dostání u všech dobrých knihkupců a na www.smartpress.cz