Sešity s duší Francie – Clairfontaine potěší děti i dospělé

Francouzská značka Clairefontaine je důkazem toho, že školní sešity a zápisníky už dávno nejsou nuda! Značka kombinuje praktičnost s originálním designem a vytváří tak jedinečné produkty, které svým provedením zaujmou každého školáka. Díky stylovým sešitům Clairefontaine budou veškeré školní povinnosti rázem zábavou!
Není papír jako papír
Výjimečný papír – to je to, co spojuje všechny jednotlivé sešity a deníky Clairefontaine. Ačkoli se může zdát, že mezi papíry nemůže být nijak zvlášť velký rozdíl, francouzská značka dokazuje opak. Dokonale hladký saténový povrch, vysoká bělost a gramáž 90 g/m² dělají ze sešitů Clairefontaine ideální volbu pro všechny, kteří ocení opravdovou kvalitu. Svými vlastnostmi se tak stává dokonalým řešením pro psaní i čtení. Zatímco kvalita papíru Clairefontaine umožňuje peru po jeho povrchu plynule a bez rozpíjení klouzat, optimalizovaný kontrast a ideální bělost šetří oči a přirozeně vede k lepší koncentraci. Sešity Clairefontaine navíc nestárnou – neutrální pH se totiž postará o to, že papír časem nezežloutne a zachová si tak stále nový a svěží vzhled. Sešity jsou k dostání v různých designech i formátech – linkované, čtverečkované i čisté. Každý školák si tedy přijde na své!
Sešity pro všechny!
Francouzská značka přichází hned se třemi produktovými řadami – Kids, Metric, Mimesys a Mimesys Pastel. Ačkoli kvalita sešitů Clairefontaine uspokojí i ty nejnáročnější, nezapomnělo se ani na ty nejmenší. A právě pro ně vznikla speciální řada Kids. Díky unikátnímu designu a vlastnostem zazáří malí studenti v lavicích hned první školní den!
U sešitů Clareirefontaine se navíc nemusíte bát, že budou po pár týdnech zmačkané nebo roztrhané. Pevné kartonové desky s příjemným Soft Touch povrchem spolu se zaoblenými rohy papíru dělají ze sešitů věčného pomocníka, který s přehledem odolá každodennímu školnímu náporu! Uzpůsobené linkování v rozestupech 16, 12 a 8 mm je pro ty nejmenší pisálky jako šité na míru. Děti tak zvládnou psaní levou zadní, a to i přes to, že se s písmenky teprve seznamují. Společnost budou malým studentům dělat kouzelné motivy sešitů – školním dobrodružstvím je provede zajíček, liška, lev, krokodýl nebo slon. Posbírejte do aktovky celou zoo a užijte si společné zážitky po celý školní rok!
Sešit jako stylový doplněk? Ano!
Rozzařte každý školní den s produktovou řadou Mimesys a Mimesys Pastel! Průhledné desky z odolného plastu v široké škále barev, od zářivých tónů až po pastelové odstíny, dodají šmrnc každému outfitu a promění školní batoh v opravdový módní kousek. Zatímco syté tóny dodají školním dnům energii, pastelové odstíny jim propůjčí jemnost
a každodenní eleganci. Unikátní design a jedinečné vlastnosti tak ze sešitů Mimesys dělají kombinaci stylu a praktičnosti, kterou ocení i ten nejnáročnější školák. Stejně jako u řady Kids, je i v případě sešitů Mimesys použit prvotřídní sametově hladký papír – ideální pro psaní bez šmouh či propíjení inkoustu. Jmenovkový štítek umístěný pod deskami podtrhuje celkovou elegantnost sešitů. Svými vlastnostmi je tak řada Mimesys ideálním řešením pro dospívající školáky, kteří chtějí být in a zároveň odvádět stoprocentní výsledky. Sešity jsou k dispozici ve formátech A4 a A5 v linkované verzi. Slaďte sešit se zbytkem školní výbavy nebo oblíbeným outfitem a rozzařte tak každý den!
Odolný i poutavý
Nestárnoucí klasikou mezi školními sešity je řada Metric, která je díky svým zářivým barvám, nadčasovým designem
a kvalitou oblíbena napříč mezi všemi skupinami školáků. Pevné kartonové desky s lesklým vzhledem vydrží nejeden
školní rok a zvládnou i ty nejnáročnější přesuny. Díky sedmi výrazným barvám si mohou děti rozdělit jednotlivé sešity
do předmětů podle svých preferencí a obliby. Linkovaná verze sešitů skvěle poslouží na každodenní zápisky, čistá
na malovaní a čtverečkovaná tam, kde je potřeba přesnost a přehlednost.