Sex po porodu

Žádný strach, chuť na sex se po porodu opět vrátí. Jak se vede rodičovskému páru při premiéře? Dobrá, my vás tedy zbavíme čtyř nejčastějších obav:

OBAVA ČÍSLO 1:

Sex by mohl bolet

Skutečnost: Tomu se dá zabránit

Porodním kanálem muselo projít miminko. To bylo namáhavé a bolestivé. Je jasné, že to jen tak nevyženete z hlavy. Při sexu jsou účastny koneckonců ty samé části těla jako při porodu. V prvních šesti týdnech může být nepříjemný tlak penisu na ještě nestaženou dělohu. Ale tak brzy po porodu má beztak chuť na sex jen asi deset procent párů. Výhodnější bude, když tedy zvolí polohu, při které penis nevniká příliš hluboko.

Nástřih hráze a jeho následné šití se hojí přibližně deset týdnů. Poté by už sex měl být prožíván jako dříve. U mnoha žen však přesto přetrvávají obavy. V hlavě straší docela divoká směs pocitů strachu, zvědavosti a chuti. Je také jasné, že jedním uchem je novopečená maminka vždycky u miminka. Co pomůže? Nespěchat, projevovat si něžnosti a nový nácvik.

OBAVA ČÍSLO 2:

Moje vagína je příliš rozšířená

Skutečnost: Opět se stáhne

Dá se vzít i s humorem. Zapomeňte tedy na to, že se teď podle vás penis vašeho muže musí cítit jako Smartík v Smíchovském tunelu. Vagína je elastická jako gumový pás. Při porodu se extrémně roztáhne, ale sotva je dítě venku, tak se zase vrátí do své původní formy. To tvrdí porodní asistentky a mají pravdu. Sexuologové zase potvrzují, že takřka nikdy nepotkali muže, který by měl sexuální problémy, protože jeho žena je příliš široká. Tedy – pryč s touto obavou! Cílenými cviky se pánevní dno opět posílí a získáte jistotu, že i močový měchýř při styku zůstane pevný.

OBAVA ČÍSLO 3:

Pochva je příliš suchá

Skutečnost: S tím se dá něco udělat

Když kojíte, hladina estrogenu je v krvi nízká. A to má skutečně vliv na hlenové žlázy ve vagíně – ty pak vylučují méně sekretu. Méně – to ale neznamená, že vůbec. Budete proto potřebovat více času než dostatečně zvlhnete. Některým kojícím ženám ani to pokaždé nepomůže, pak zabere lubrikační gel.

Důležité: Kojení není antikoncepční prostředek! Už když je mezi dvěma kojeními přestávka delší než čtyři hodiny, není hladina prolaktinu v krvi dostatečně vysoká, aby bylo spolehlivě zabráněno ovulaci. Pokud nechcete být opět těhotná, myslete na antikoncepci. Vhodné jsou v tomto období kondom a minipilulka.

OBAVA ČÍSLO 4:

Vypadám tam dole příšerně

Skutečnost: Po dvou týdnech se vše spraví

Přibližně u 30 % šestinedělek vypadají vnější pohlavní orgány již pět, šest dní po porodu stejně jako dříve. Pokud byla šita hráz, trvá to déle – asi čtrnáct dní až tři týdny. Otoky a krvavé podlitiny, které zůstávají jako památka po těžkém porodu, chtějí také svůj čas, aby odezněly – zhruba dva týdny. Potud medicína. Ve skutečnosti se ale mnoho žen po porodu cítí fyzicky i psychicky raněné (déle než dva nebo tři týdny). Pak je nutná trpělivost. I když z lékařského hlediska nic nemluví proti sexu v čase šestinedělí a očistků (sekret není infekční) – není nutné ho mít! Vy se rozhodněte, kdy se na to budete opět cítit. A pokud chcete, můžete sama pomocí zrcadla přezkoumat, zda je všechno opět v pořádku.