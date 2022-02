Kdo si hraje, uklízí. Rodinná hra Uklízendo motivuje děti k pořádku

Děti a jejich představy o uklizeném pokoji si zase zahrávají s vaší trpělivostí? Nenechte se vyprovokovat a zapojte celou rodinu do hry, jejíž pravidla budou každého bavit. Zdánlivě nesplnitelný cíl, jímž je uklizený domov, se najednou bude zdát jako hračka a postupně se stane pro děti samozřejmostí. Nezbytná rekvizita? Uklízendo autorky Jany Andréskové.

V rodinách s dětmi je nepořádek téměř každodenní námět ke konverzaci, který nepřispívá k domácí pohodě. Debaty na téma ne/uklizený dětský pokoj často doprovázejí zvýšené hlasy, vyhrožování, zákazy, dětský protest a křik. Doma pak místo láskyplného prostředí zbytečně zavládne špatná nálada, vztek nebo slzy. Přimět potomky k systematickému udržování pořádku od teď přestane být s pomocí Uklízenda pro rodiče nadlidský úkol či zkouška nervů.

Pozitivní motivace nebo příkazy

Většina rodičů za jediný účinný způsob, jak „donutit“ děti k udržování pořádku, považuje příkazy nebo zákazy. Na jejich dodržení, někdy i v rámci vlastního klidu, občas rezignují. Výchovný účinek se tak ztrácí, dítě si dál „lebedí“ v neuklizeném pokojíčku, upevněné ve víře, že může snadno dosáhnout svého. To není přínosné ani pro jednu stranu. Podobné situace ve vlastní rodině přiměly výtvarnici Janu Andréskovou k vytvoření hry, která by děti zábavnou formou motivovala k vykonávání povinností, které je nebaví, postrádají z jejich pohledu smysl a navíc se stále dokola opakují.

Testováno na vlastních potomcích

Z prvotního nápadu, jak hravým způsobem udržovat pořádek a zajistit pohodu ve vlastní rodině, se Jana Andrésková vydala se svým „herním bodovým systémem“ před práh své domácnosti a dala mu formu. Vznikla hra Uklízendo, jejímž základem jsou hrací kartičky, na něž děti za splněné a předem domluvené činnosti sbírají body v podobě zlatých samolepek. Záleží na každé rodině, na jakých úkolech se s dětmi dohodne a jaké jim přiřadí bodové ohodnocení. Vynášení odpadků si zaslouží možná více bodů než třeba zalévání jednoho kaktusu. Důležité je ale vždy respektovat vzájemnou dohodu mezi dětmi a dospělými. A než se děti pustí do sbírání bodů, je pro ně velkým dobrodružstvím vymyslet, jakou odměnu si za splnění přejí. Autorka ze zkušeností se svými dětmi i na základě dalších ohlasů ví, že pro děti jsou velmi přitažlivé hlavně zážitky s celou rodinou. Hra je pro děti nástrojem, který jim pomáhá najít příjemnější cestu k tomu, jak zvládat neatraktivní úkoly a povinnosti.

Odměny za úklid? Psychology schváleno

Jana Andrésková oslovila odborníky na dětskou psychologii a zjistila zajímavé skutečnosti. „Schopnost vnitřní motivace se rozvíjí v části mozku, která se nazývá prefrontální kortex, teprve ve věku kolem deseti až dvanácti let. Prefrontální kortex je zodpovědný za tzv. exekutivní funkce, které odpovídají za organizaci, kontrolu, plánování, vnitřní motivaci a tak dále. Takže očekávat nebo vyžadovat od dětí do 10-12 let vnitřní motivaci k činnostem, které jim nepřináší bezprostřední prospěch, je víceméně liché, tenhle předpoklad stojí na vodě. Bezprostředním prospěchem myslím například dobrý pocit, radost z té aktivity nebo třeba nějakou formu odměny,“ vysvětluje fungování dětského mozku Radek Ptáček, klinický a dětský psycholog, psychoterapeut a profesor lékařské psychologie a dodává: „U mladších dětí je Uklízendo skvělou pomůckou, která jim může pomoci s motivací k činnostem, které jim nepřináší bezprostřední prospěch (např. úklid). Hru doma úspěšně testujeme s našimi třemi dětmi.“

Hra vedle uklizeného domova přináší společně strávené příjemné chvíle, posiluje vztahy v rodině a zlepšuje vzájemnou komunikaci. Je vhodná pro věkové kategorie od 3 do 11 let. Její výroba a kompletace probíhá v ČR, částečně i v chráněné dílně. Některé děti se zaberou do hry tak, že velmi rychle vyčerpají všechny hrací kartičky. Hra proto obsahuje také odkaz na PDF materiály k tisku, nové kartičky, hrací listy, střídací tabulku pro sourozence a motivační omalovánky.