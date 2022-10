Jak si užít mateřství

Jak podle vás vypadá perfektní máma? Co všechno dělá? Jak vypadá její domov? Máte pocit, že jsou kolem vás dokonalé mámy, co zvládají vše perfektně? A jaký je váš ideál?… To všechno jsou otázky, které zaměstnaly Anitu Tichou, šéfredaktorku časopisu Minimalisti a maminku dvou dětí.

Chvíli jsem si myslela, že jsou kolem mě perfektní matky, co stíhají vše. Ale pak jsem se začala ptát, co všechno stíhají a jak to dělají. Zjistila jsem, že maminka Šárka má paní na úklid, která jednou týdně perfektně uklidí celý dům. Že Veronika vaří jenom o víkendu a Zdenka má děti několikrát týdně u babiček. Že Monika hlídá děti jen do příchodu manžela z práce, Jana má pro děti chůvu a Lenka si vozí obědy z jídelny.

A proto stíhat vše, co si přejeme, je náročné a lze to zvládnout jen tím, že se nesnažíme mít vše perfektní a neděláme vše samy. Proto jsem sepsala, co pomohlo ostatním maminkám a také pár otázek, které vám napoví, jak si vše uspořádat sobě na míru.

A protože pomocí psaní se můžete dostat hlouběji ke svým potřebám, vezměte si papír a tužku a popište, jaká byste chtěla být. Nejprve si odpovězte, co je pro vás ideál.

1. Jak chcete, aby váš svět vypadal? Jak chcete vypadat vy, váš domov, váš čas? Jak vypadá ideál mámy, kterou chcete být?

2. Vypište klíčová slova do sloupce od nejdůležitějšího po nejméně důležité a vypište k nim, proč to tak máte.

3. Napište do sloupce, co vám jde nejlépe, od nejlehčího (baví vás to) po nejtěžší.

4. Dále vypište, co děláváte jako první a co jako poslední.

5. Co vás rozčiluje?

6. Co vám chybí?

Odpovědi vám napoví, co bude nejlepší předat někomu druhému a o co se starat sama. Každý se rozhoduje také podle své vlastní situace.

Například když mám babičku nebo jiného příbuzného, kdo má čas, je pro mě snadnější domluvit se s nimi na pravidelném hlídání dětí, než když nikoho takového nemám.

Dát někomu cizímu na hlídání své děti nebo nechat někoho cizího pobíhat po svém domě, aby uklidil?

Pokud obracím každou korunu, je náročnější někomu svůj úkol předat. Možná ale umíte něco, díky čemu si umíte vydělat a děláte to ráda, pak vám bude přehození aktivit na někoho jiného milejší, než zůstat v momentální situaci.

Už jsme se zamyslely, se kterými povinnostmi se rády podělíme, a které si necháme. Další možnosti, jak si zpříjemnit mateřství, jsem sepsala podle zkušeností různých maminek.

1. Udělejte každý den něco pro sebe. Alespoň 10 minut věnujte sobě.

Zacvičte si 10 minut jógy nebo jiného cvičení.

Dejte si kafe v klidu.

Pište si deník.

Věnujte ráno 10 minut svému vzhledu.

2. Odejděte z domu ven.

Běžte na procházku, nejlépe každý den. I v zimě jsou krásné procházky, pokud není silný vítr. Čerstvý vzduch prospěje každému a určitě si odpočinete.

Zajděte na návštěvu. Pokud je opravdu „fičák“ nebo máte potřebu se s někým sejít, pak vám i toto „vypadnutí“ po návratu domů dodá energii na další úkoly.

Udělejte si výlet. Společné zážitky a změna prostředí je na mateřské mnohem důležitější než v období, kdy chodíte do práce.

3. Snažte se mít doma co nejméně věcí.

Minimalizovat své věci vám přinese několik výhod. Některé z nich vám ušetří peníze, budete mít více času a méně stresu, rychleji uklidíte, budete mít více klidu a svobody, snadnější výběr při oblékání a rychleji naleznete hledané věci.

4. Usnadněte si úklid a další povinnosti. Nesnažte se mít vše perfektní, je pak náročné dojít do konce.

Pokud je času málo nebo je někdo v rodině nemocný, udělejte jen to nejdůležitější. Postarejte se o vše živé, to neživé počká.

Když k vám míří nečekaně návštěva, často stačí uklidit pouze oblečení a nádobí a hned vypadá dům uklizeně. Nebo začněte tím nejhorším, protože ať skončíte kdekoliv, to nejhorší bude už uklizeno.

Oběd pro druhý den můžete udělat i odpoledne. Pokud vezme někdo (např. muž) v době vaření děti ven, o to líp.

Domluvte se s kamarádkou, která je ve stejné situaci na střídavém vaření.

Přes týden vařte rychlovky, a o víkendu se střídejte s mužem a dětmi.

5. Odlehčete si při péči o děti.

Děti není třeba stále něco učit. Stačí, když vás vidí, co děláte. Když se jim nikdo aktivně nevěnuje, najdou si svoji zábavu. Nakonec jsou o to více kreativní.

6. Dopřejte si pomocníky.

Maminkami nejčastěji opěvovanými pomocníky jsou:

● Robotický vysavač – můžete ho spustit, když jdete ven a po návratu máte krásně vysáto. Nebo naplánujte stejný den a čas, kdy bude pravidelně vysávat. Je dobré mít na zemi co nejméně věcí, aby jejich zvedání netrvalo příliš dlouho.

● Pračka – perte více praček v jeden den.

● Sušička – v zimě a s větší rodinou je sušička velký pomocník.

● Pokud je nutné žehlit, tak žehlící lis práci usnadní.

● Smeták s lopatkou na rychlý úklid.

● Myčka – nádobí dávejte rovnou do myčky, večer ji zapnete a ráno vyklidíte.

● Při vaření si maminky chválí multifunkční hrnec a pomalý hrnec.

● Robot na mytí oken.

● Online nákup, který ušetří čas.

7. Seznamy

Napište si ráno, co chcete přes den udělat a odškrtávejte.

Sepište seznam věcí na dovolenou, který si necháte i na příště a potom ho už jen doplníte nebo promažete, co jste nepoužila.

Nákupní seznam nám pomůže nezapomenout, co potřebujeme. Když se jím budeme řídit, nenakoupíme věci, které nepotřebujeme.

Zpomalit a být k sobě laskavá je cesta, jak si své mateřské období užít.

O autorce:

Anita Tichá je maminkou dvou dětí (5letý Tobiáš a 20měsíční Anastázie), žije a tvoří na Jižní Moravě a je zakladatelkou časopisu Minimalisti. Časopis je o životě lidí, kteří žijí minimalismem, přináší rozhovory, zamyšlení, tipy a inspirace k zjednodušení života. Jeho podtitulem a současně krédem zakladatelky, která si minimalismus vysloveně zamilovala, je: „Méně věcí – více lásky!“

Více informací najdete na www.casopisminimalisti.cz