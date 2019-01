Každý třetí školák má problémy s držením těla

Pokud chcete zajistit zdravý vývoj vašeho dítěte a zabránit vzniku zdravotních potíží v dětství i dospělosti, vyplatí se dodržovat několik preventivních zásad. Ty se týkají například výběru vhodné školní aktovky, péče o její váhu, ale také správného sezení ve školní lavici nebo doma za počítačem.

Pozor na váhu školní brašny

Váha školní tašky by neměla přesáhnout 10 % hmotnosti dítěte. Problémem je, že řada dětí nosí na zádech mnohem více. Z toho pramení některá zdravotní rizika. Kvůli přetěžování se mohou u vašeho dítěte objevit bolesti hlavy, páteře nebo skolióza. Pokud již dítě těmito zdravotními problémy trpí, nevhodná nebo příliš těžká školní brašna rozvoj těchto komplikací podpoří. Jestliže vaše ratolesti mají bolesti zad již v dětství, je vysoce pravděpodobné, že je budou trápit i v dospělosti.

Co v brašně nosit a jak v ní ukládat předměty

Naučte své dítě dávat těžší předměty, jako jsou třeba knihy, do kapsičky, která je co nejblíže k zádům. „Váha knih se tak přenese více na tělo a páteři se alespoň trochu uleví. Dbejte také na to, aby děti v tašce nosily jen skutečně nutné věci. Vhodné je, aby si děti nechávaly co nejvíce školních pomůcek, které nebudou potřebovat k plnění domácích úkolů, ve školní lavici,“ říká primářka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí MUDr. Michaela Tomanová.

Zásady správného sezení

Děti tráví v lavici hodně času. Po návratu domů pak rády vysedávají dlouhé hodiny za počítačem, hrají hry nebo komunikují na sociálních sítích. Zásady správného sezení ve škole mají kontrolovat učitelé, doma však musíte dohlédnout na své dítě sami. V opačném případě se u dětí mohou objevit bolesti šíje nebo zad. „Základem je ergonomicky správná židle. Dítě by pak na ní mělo sedět tak, aby se nohy dotýkaly země. Dolní končetiny by přitom měly být rozkročeny na šířku pánve, držení trupu, hlavy a páteře by se mělo co nejvíce přiblížit vertikále. Pokuste se v dětech vybudovat návyk na správné sezení. Jednoduchá prevence přináší často ty nejlepší výsledky, které jdou ruku v ruce s přirozeným pohybem dětí. Dopřejte jim proto vhodnou pohybovou aktivitu v rámci zájmových školních a mimoškolních činností a sportů,“ doporučuje primářka Michaela Tomanová.