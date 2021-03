Školy jsou zavřené, a tak je tu pro děti UčíTelka. Od zítřka opět na obrazovce ČT!

V reakci na uzavření prvních a druhých tříd základních škol zařazuje Česká televize opět do svého vysílání vzdělávací pořad UčíTelka.

První vyučovací hodina pro nejmladší školáky odstartuje na Déčku již zítra v 10 hodin. Distanční výuku bude žákům televize usnadňovat nejméně do začátku velikonočních prázdnin, tedy do pátku 26. března.

Výuka matematiky, českého jazyka a člověka a jeho světa bude určena pro první a druhou třídu základních škol v celkové délce čtyřiceti minut, a to každý všední den vždy od 10 hodin.

Nové sestřihy z jarních dílů bude hostit dětská stanice ČT :D. Premiérový díl odvysílala Česká televize bezmála před rokem, v pondělí 16. března 2020, pouhých pět dní po prvním uzavření škol. V době prvního nouzového stavu pořad sledovala třetina všech dětí, které byly v danou dobu u televizí. Celkem ČT v premiéře odvysílala téměř 340 televizních vyučovacích hodin.