Sladké oslavy Dne dětí – a bez přidaného cukru!

Den dětí je každoročně předzvěstí blížících se prázdnin. Letošní sice přišly najednou a neplánovaně už v březnu, ale to se nepočítá. Ty skutečné a pravé letní prázdniny teprve začnou a dopřejí nejenom školákům, ale i těm nejmenším chvíle s kamarády i mnohá dobrodružství.

A co dětem nabídnout na Den dětí? Jedno je jisté, pokud by se oslavy 1. června konaly pouze v dětské režii, určitě by na nich nechybělo mnoho druhů milovaných sladkostí. Vezměte to do svých rukou a potěšte je zdravou variantou mlsání, například značky BIG BOY. Tajemství produktů bez přidaného cukru, které mají skvělou a plnohodnotnou chuť, se ukrývá ve zpracovávání surovin prvotřídní kvality.

Naše tipy:

BIG BOY® Jahody plátky lyofilizované

Děti milují jahody ve všech podobách, a i když jejich sezóna ještě nezačala, mohou začít mlsat už teď. Jahody jsou zásobárnou vitaminů A, B1, riboflavinu, B6, kyseliny listové, C, E a minerálů. Pro zachování všech prospěšných látek využívá značka BIG BOY při jejich zpracování lyofilizaci (tj. proces sušení ovoce mrazem). Následně se jahody suší při nižším tlaku, kdy se voda mění v páru a díky této metodě si i v sušeném stavu zachovávají svoji přirozenou strukturu, barvu, vůni a především nutriční hodnotu včetně všech vitaminů a minerálů.

Jahody podporují tvorbu endorfinů a testosteronu, mají močopudný účinek, jsou dobrým zdrojem vlákniny, vytváří pocit nasycení a navíc zpomalují proces stárnutí. To poslední děti určitě neocení, ale lyofilizované jahodové plátky jim určitě zachutnají.

BIG BOY® Grand Zero s mléčnou čokoládou

Jak název napovídá, bude to fit! Krémy z edice Grand Zero neobsahují žádný přidaný cukr a jejich skvělou chuť ocení i ti největší gurmáni. Pochutnat si na krémové a chuťově výjimečné konzistenci s vyváženým obsahem bílkovin, sacharidů a zdravých tuků teď mohou i ti nejnáročnější, kteří očekávají dokonalost bez kompromisů. A tu splňují nejkvalitnější arašídy pražené horkým vzduchem ve spojení s prémiovou belgickou čokoládou Callebaut®. Bez konzervantů, barviv, lepku, palmového oleje či jiných příměsí.

