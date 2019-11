Slovenské menu poprvé v Bageterii Boulevard

Přestože jsme už dlouho dvě různé země, těm pravým „sousedským“ ingrediencím rozhodně nikdy neodoláme. Proto v novém Chef Menu z kuchyně známého šéfkuchaře Marcela Ihnačáka nechybí nefalšované slovenské delikatesy – parenica, brynza, drcené škvarečky nebo poctivé bramborové lokše.



Kdo by nemiloval slovenskou kuchyni! Ta to totiž umí rozehrát ve velkém stylu, a ne jinak tomu bude i v novém podzimním Chef Menu. Vydatná je bageta Kuře a parenica, zahřeje i v těch nejnepříjemnějších sychravých dnech. Je „nabita“ šťavnatými kuřecími prsíčky, typickým slovenským sýrem parenica, marinovanou okurkou a drcenými škvarečky. To vše navíc uzavírá červená nakládaná cibulka s řepnými lístky. Máte-li chuť na slovenské „bravčové“, zasytí vás křupavá bageta Pečené selečí. Spojuje v sobě šťavnaté restované zelí s mrkví, kvalitní brynzu z ovčího mléka a jarní cibulku. V případě, že je brynza vašim oblíbeným slovenským sýrem, ochutnat ji také můžete v tradiční polévce Demikát v moderním pojetí. Demikát byl častým pokrmem místních „bačů“, příprava byla rychlá a vydatně zasytila. Receptura Marcela Ihnačáka je postavena na jemném bramborovém základu, brynze a krutonech.

I když se to možná nezdá, slovenská kuchyně dokáže vykouzlit i odlehčené pokrmy. Nové Fit Calories menu nabídne k lehkému obědu nebo večeři Dýňový chléb s ovčím sýrem s velmi neotřelou kombinací (angreštový džem, crème fraîche, salát little gem a vlašské ořechy). No a v slovenské kuchyni nesmí chybět lokše, a stejně tak ani v novém Chef Menu. Tenké bramborové placky jsou na Slovensku tradičně podávané jako příloha, ovšem varianta Bageterie Boulevard bez problému zastoupí hlavní jídlo. Lokša s tatranským pstruhem ukrývá v sobě filet ze pstruha, smetanový sýr, červenou řepu a křupavé jablkové plátky s salátkem little gem.

Slovenské menu je v Bageterii zcela poprvé. Za jeho podobou stojí šéfkuchař Marcel Ihnačák, české veřejnosti velmi dobře známý. Aktuálně je šéfkuchařem restaurace Boutique Hotelu Tanzberg.

Více se o Bageterii Boulevard a jejích novinkách se dozvíte na webu www.bb.cz.