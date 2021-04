Snem každé řidičky je sednout a jet…

Ženy u auta ocení spolehlivost, snadné ovládání, dostupný komfort a ideálně automat. Chtějí mít s autem co nejmíň starostí, nemají ambice se o auto starat, měnit mu olej, kontrolovat vzduchotechniku a sledovat platnost pojistky.

Na tomto přání postavila česká společnost Driveto svoji nabídku – flexibilní pronájem aut. Auto si můžete půjčit i na krátkou dobu, třeba na měsíc, v průběhu pronájmu můžete auto bez pokuty vrátit nebo je vyměnit za jiný typ. Driveto má ve své flotile 1350 různých aut, do léta se chystá nabídku navýšit na 2000 tak, aby si vybral opravdu každý – s automatem i manuálem, s benzínovým, naftovým i elektromotorem, s výraznými bezpečnostními prvky, velkým kufrem pro kočárek, s různou kubaturou a samozřejmě i v trendy barvách. Pro městský provoz nabízí malá auta, např. od 5390 Kč měsíčně za stylový Fiat Lounge. Ale také velké a silné SUV 4×4 Land Rover Discovery v automatu za 15390 Kč měsíčně.

„Auta nejsou starší než tři roky a půjčujete si je s plným krytím – s garančními prohlídkami, výměnou pneumatik, dálniční známkou, povinným ručením i havarijní pojistkou,“ vysvětluje provozní ředitelka Lucia Majerčinová. „Auto vám před zapůjčením vyčistíme, navíc všechny vnitřní prostory vydesinfikujeme ozónem a přivezeme před dům. Objednat si jej můžete online, potřebujete k tomu jen dva platné průkazy – občanský a řidičský. Je to vše velmi pohodlné a časově úsporné“ – popisuje ideální servis pro zákazníky, kteří z různých důvodů nechtějí auto vlastnit a starat se o něj. A patří mezi ně i mnoho žen, mnohé z nich nemají např. vedle sebe muže, kteří by se o auto starali. Tyto ženy rády volí pohodlný flexi pronájem. Ony jezdí, ať se stará někdo jiný.

Jakým autem chceme jezdit?

Společnost Driveto uskutečnila průzkum, kterého se zúčastnilo 500 dotázaných. A výsledek? 44 procent účastníků preferuje SUV před dříve převládajícími kombíky. Mění se i samotný přístup k řízení, protože 60 procent oslovených chce automatickou převodovku. „Preference zákazníků jdou jednoznačně směrem k pohodlí a komfortu,“ hodnotí současné trendy Lucia Majerčinová. Češi sice touží po velkých SUV v nejlepší výbavě, ale zároveň polovina respondentů považuje za ideální měsíční platbu za vůz mezi pěti až deseti tisíci korunami měsíčně. Dalších 40 procent oslovených je ochotno investovat více než 10 tisíc korun.

Driveto je schopné zajistit pro klienty vozidla téměř všech značek, ovšem největší poptávka je aktuálně po značce Škoda a Hyundai. U škodovek jde o SUV Karoq a Kodiaq, u značky Hyundai o klasický kombík i30.

A o jakém autu sníte vy?