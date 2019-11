Snídejte dle ročního období

Tak jedli naši předkové, a to samé doporučuje i tradiční čínská medicína. Stejně jako se mění roční období, mění se totiž i stravovací potřeby našeho organizmu. Vyplatí se mu naslouchat. Zvlášť v přechodových obdobích, jako je právě podzim, kdy jsme více náchylní k nemocem.

Naši předkové jedli to, co jim příroda zrovna poskytovala. V chudších obdobích případně sáhli po sušených nebo kvašených zásobách, případně zašli do sklepa. Bylo to přirozené a tělu prospěšné. Stravování podle ročních období je velmi důležitým předpokladem pro udržení zdraví a životní energie. Podzimní snídaně by proto měla být teplá, ideálně vařená. Pokud patříte k těm, kteří ráno nikdy nestíhají, oceníte již připravené směsi instantních kaší MOMA, která má kavárna Costa Coffee v nabídce. Pro ty, kteří si rádi přivstanou, máme ale i recept na domácí teplou snídani s mákem.

Zdravá snídaně čtyřikrát jinak

V Costa Coffee si vyberete hned ze čtyř variant kaší. Všechny jsou bez lepku, dvě dokonce bez laktózy a všechny po ránu spolehlivě rozehřejí tělo i mysl. Dopřát si je můžete, i když nemáte žádnou intoleranci. Na přání vám barista zalije vybranou kaši horkou vodou nebo mlékem. Chvilku potom už vás bude příjemně hřát v břiše.

A jaké kaše jsou k dostání?

Super Seeds: semínková bomba

Ovesné vločky doplňuje směs lněných, dýňových a chia semínek. Na jeden kelímek proto připadá celých 13 g bílkovin, takže svůj den už snad ani s větší energií nastartovat nemůžete. Vydržíte bez problému až do oběda.

Cranberry and Raisin: podzimní ovocné potěšení

Pokud se ráno probudíte s chutí na něco sladkého a zároveň ovocného, tak je kombinace brusinek a rozinek tím pravým. Samozřejmě vše ve spojení s bezlepkovými ovesnými vločkami.

Apple and Cinnamon: hřejivá snídaně bez laktózy

Tato kaše je nejen bez lepku, ale také bez laktózy. Kromě bezlepkových ovesných vloček obsahuje sušené mandlové mléko, plátky mandlí, kousky šťavnatých jablek a skořici. A skořice, ta dokáže prokazatelně rozehřát nejen chuťové pohárky, ale rovnou celé tělo.

Caramel: pro gurmány

Spojení dvou tak lahodných chutí, jako je mandlové máslo a slaný karamel – tomu prostě nemůže odolat nikdo, kdo rád mlsá.

Snídaně pro ranní ptáče

Rýžová kaše s broskvemi, malinami a mákem

(porce pro jednu osobu)

6 velkých lžic rýžových vloček, špetka soli, 200 ml mléka či rostlinného nápoje, 2 lžíce agávového sirupu, 1/2 broskve, hrst malin, 1 lžíce modrého máku, máta do dozdobení

Rýžové vločky vsypejte do hrnce, přidejte mléko, sůl a vařte 10 minut. Hotovou kaši servírujte do misky či hlubšího talíře, přidejte pokrájené broskve, celé maliny, oslaďte agávovým sirupem a posypejte celým mákem a dozdobte mátou. Ovoce můžete samozřejmě měnit podle chuti. Nenahraditelný je však mák, který je českou superpotravinou. Věděli jste, že obsahuje 9x více vápníku, než jádra vlašských ořechů a řadu minerálních látek?