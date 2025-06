Společné čtení je radost ze sdílení

Společnost Celé Česko čte dětem®, která již 19 let vede úspěšnou kampaň na podporu každodenního čtení dětem, slavnostně zahájila v pražském divadle Minor 15. ročník Týdne čtení dětem v ČR. Ten běží právě tento týden až do soboty 7. června.

Slavnostní podvečer se nesl v duchu mezigeneračního setkávání a emocí, které v nás probouzí nejen společné čtení, ale i sdílení příběhů, kde nic není nemožné. Ať už jde o chvilky nad hezkou knihou, čas strávený venku, při sportu či jiné aktivitě. „Rodič je pro dítě jako maják, který vrhá své bezpečné světlo a ukazuje cestu. Rodič je architektem dětství svých ratolestí, prvním vzorem, průvodcem, rádcem… Nejšťastnější jsou ti, kdo nalézají přirozené autority v nejbližším okolí. Naše dětství by mělo rámovat několik slov: „Být milován”, „hrát si”, „chodit ven”, „číst si” a „zpívat”. Je na nás rodičích, jak s tím dál naložíme,” říká zakladatelka společnosti Celé Česko čte dětem Eva Katrušáková.

Posláním organizace Celé Česko čte dětem je podpora emočního zdraví dětí prostřednictvím láskyplného každodenního předčítání a sdíleného času rodič-dítě.

Motto organizace je: Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den! Literární vědec, profesor Jiří Trávníček dodává: „Když jsou knihy doma, když rodiče čtou, když předčítají, je to velmi pozitivní kulturní kapitál. Jinak řečeno, ten, kdo ho nemá, ten, kdo ho nedostane, tak už celý život zápasí s hendikepem. My si totiž všichni naivně myslíme, že rodina je takový začátek a pak přijdou jiné začátky. Že naše dítě uchopí škola, ale není to tak. Rodina je začátek a jiné začátky nebudou!”

Týden čtení dětem je opět doprovázen bohatým programem ve školách, knihovnách i kulturních centrech po celé republice.

