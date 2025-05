Správné sezení od mala: I vybavení školky ovlivňuje dětské zdraví

V prvních letech života dětí se formuje nejen jejich osobnost, ale i fyzické tělo. Mateřské školky, kde děti tráví značnou část dne, musí být místem, kde se zdraví podporuje, nikoli ohrožuje. Správně zvolený nábytek je proto klíčový. Důraz na ergonomii ve školkách není jen o pohodlí, ale i o prevenci zdravotních problémů, které mohou děti provázet v dospělosti.

Proč je ergonomie v mateřské školce důležitá?

Většina dětí v mateřské školce sedí u stolků během jídla, kreslení, modelování nebo při vzdělávacích aktivitách. Pokud je nábytek příliš vysoký nebo naopak nízký, děti se hrbí, podsazují pánev nebo tráví valnou část dne v nesprávných polohách.

„Nevhodná poloha při sezení může způsobit nejen bolesti zad, ale i problémy s držením těla v budoucnu,“ upozorňuje Martin Kraus ze společnosti MAKRA DIDAKTA, která se specializuje na výrobu vybavení do mateřských škol.

Jak vypadá ergonomický nábytek pro předškoláky?

Ergonomický nábytek je navržen tak, aby se přizpůsobil potřebám různě velkých dětí. „Naše židle a stolky jsou například nastavitelné, což umožňuje školkám přizpůsobit výšku nábytku podle aktuálního věku a velikosti dětí,“ vysvětluje Kraus. Správně zvolená židle by měla dětem umožnit opření zad a kontakt nohou s podlahou. Stůl by pak měl být ve výšce, kdy děti pohodlně položí předloktí na desku stolu, aniž by zvedaly ramena.

Fyzické a psychické zdraví jdou ruku v ruce

Správné sezení podporuje nejen fyzické zdraví, ale i lepší soustředění při činnostech. „Děti jsou pak klidnější, lépe se zapojují do her i učení,“ potvrzuje Kraus z MAKRA DIDAKTA. Je proto důležité myslet nejen na velikost nábytku, ale i na jeho design a materiály. Povrchy by měly být snadno omyvatelné, hrany zaoblené a barvy příjemné, ale ne příliš rušivé.

Podle odborníků jsou vhodné barvy zejména světlé odstíny zelené a modré, které uklidňují mysl a podporují soustředění, nebo pastelově žluté tóny. Nevhodné jsou naopak agresivní barvy, například sytě červená nebo křiklavě růžová, které mohou děti zbytečně rozptylovat či zvyšovat nervozitu.

Investice do ergonomického nábytku se vyplácí. Děti, které od malička sedí správně, mívají menší sklony k problémům se zády nebo s držením těla v dospělosti. Kromě zdravotních výhod přináší ergonomické řešení nábytku i praktičtější provoz školky. Snadno nastavitelný nábytek šetří čas učitelům a snižuje náklady na výměnu vybavení.

V příjemném a funkčním prostředí se děti navíc lépe učí, hrají i odpočívají, což se pozitivně odráží na jejich spokojenosti a soustředění.