Správnou hračkou se stala edukativní hra Abeceda a čísla

Sdružení pro hračku a hru, ve spolupráci s Unií výtvarných umělců a Asociací předškolní výchovy, udělili v letošním roce ocenění Správná hračka hře českého výrobce EFKO – Karton, s.r.o. Odborná porota složená z pedagogů PF UK, učitelek mateřských škol, dětských psychologů a výtvarníků ocenila hru Abeceda a čísla, určenou dětem předškolního věku.

Porota hodnotila zda, a jak hračka splnila pět stanovených kritérii, a to kvalitu použitého materiálu, provedení, design, originalitu a výchovný didaktický účel a funkčnost. Hra Abeceda a čísla je soubor pěti edukativních her, při které děti nejprve skládají písmenka a čísla podle předlohy s pomocí pevných laminovaných lepenkových dílů a plastových šroubů. Procvičují přitom i jemnou motoriku, koncentraci, logické myšlení a představivost. Abeceda a čísla je v prodeji nyní v předvánočním čase a může se tak stát vhodným dárkem, jak věří i Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO.

„Na tvorbě hry Abeceda a čísla se podíleli odborníci našeho vývojového oddělení spolu s pedagogy. Ocenění Správná hračka patří tak i jim. Pří vývoji této hry jsme vycházeli z dobrých zkušeností s hrou Roto z Vysočiny, kterou jsme dodávali do škol. Pedagogové potvrdili, že to, co děti samy prožijí, samy vytvoří, si mnohonásobně lépe pamatují. Dochází k propojení obou mozkových hemisfér, kdy něco vnímáme, a přitom zároveň motoricky něco vytváříme. My hru Abeceda a čísla dále doporučujeme všem, kdo rádi tvoří, hrají si a zábavnou formou se přitom i učí,“ dodává Miroslav Kotík.

Abeceda a čísla – oceněný edukativní soubor

Soubor pěti jednoduchých her slouží pro seznámení dětí s písmeny a číslicemi. Díky fyzickému skládání písmen a čísel si děti vštěpují jejich tvar a lépe si je zapamatují. Soubor je ideální pomůckou jak pro samostatnou, tak i kolektivní hru. Hra obsahuje českou i slovenskou variantu písmenek a návodů.

Označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ je společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy od roku 1994. Hodnoceny jsou hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku. Označení Správná hračka oceňuje estetické a výchovné kvality, které jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité. Cílem projektu je poskytnout rodičům i pedagogům vodítko při rozhodování o nákupu hraček, podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček a jejich rozšiřování mezi děti.