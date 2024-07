Srpnový program pro děti na zámku Loučeň

Jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin připomenou na Zámku Loučeň. Program s názvem Dětství Karla IV. je věnovaný především dětem a zájemci se ho mohou účastnit v průběhu celého srpna.

Děti budou soutěžit, zdokonalovat se ve fyzických dovednostech a učit se společenskému chování pravých rytířů a komtes. A to v rámci úkolů, jejichž stanoviště budou rozmístěna po celé zámecké zahradě. V zámeckém amfiteátru bude pro děti i jejich rodiče připraveno také několik krátkých představení ze života v královském ležení a rytířských turnajů, a to hned několikrát za den. Vyvrcholením letní sezony na Zámku Loučeň pak bude Hradozámecká noc 24. srpna s celodenním a celonočním programem. Na své si přijdou, ale i milovníci klasických prohlídek, které budou v srpnu po celý den střídat ty kostýmované pro děti. Všichni se pak budou moci obdivovat právě dokončenému dvanáctému Královskému labyrintu. Práce na něm trvaly osm let. Místo pro stavbu labyrintu v zámeckém parku s nádherným výhledem do krajiny bylo pečlivě vybráno s ohledem na středověké principy pro zakládání staveb, a také s ohledem na zdejší přirozené proudy a prameny energií. Základní kámen královského labyrintu byl položen v roce 2016 k sedmi stému výročí narození Karla IV. Labyrintem dle předlohy francouzských gotických katedrál zámek Loučeň vyzdvihuje význam osobnosti Karla IV. pro Čechy. Labyrint se zařadil mezi vyhledávanou zajímavost loučenského zámku.

„Do doby Karla IV. se na zámku z času na čas pravidelně vracíme. V letošním roce jsme pro děti připravili v tomto duchu České pohádkové léto v podobě Dětství v době Karla IV. Všichni malí návštěvníci budou vtaženi do doby jeho mládí. Zámek Loučeň bude po celý srpen patřit všem malým rytířům a princeznám,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň.

Po celý srpen v úterý, středu, čtvrtek a v sobotu se můžete těšit na rytířské turnaje, dovednosti a scénky v rámci programu Dětství Karla IV.:

10:00 – Zahájení

10:10 – 11:20 Úkoly pro pážata

11:30 – Jak kralevic Karel cestoval z Itálie

13:00 – Audience na dvoře královském

13:30 – 14:50 Úkoly pro pážata

15:00 – Turnaj Lucemburků

15:30 – 16:20 Úkoly pro pážata

16:30 – Dobývání hradu

17:00 – Pasování na panoše, tancování

Areál zámku je otevřen od 9:00 do 18:30, v sobotu do 20:00 hod.

Více o programu na: https://www.zamekloucen.cz/a/ceske-pohadkove-leto-2024.

Na setkání s vámi se těší a celým srpnem vás bude provázet „Společnost života středověkého – W-arlet“ https://www.w-arlet.com/

Za zmínku stojí i labyrint, který na Loučeni vznikl při příležitosti 700 let od narození Karla IV., má velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres. Loučeňský labyrint je doplněn kruhem o průměru deseti metrů na půdoryse české kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a připomínkou historie, ale především geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint je kruhový, chartreského typu, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem uprostřed. Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky dodává 12. labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.

www.zamekloucen.cz