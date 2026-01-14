Startuje nový ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže Toyota Dream Car

Se začátkem nového roku startuje již 19. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Dream Car Art Contest určené
pro děti do 15 let. Ty mohou díky své kreativitě, fantazii a uměleckému nadání získat hodnotné ceny a také účast v celosvětovém finále. Soutěžní výtvarná díla je možné posílat do 28. 2. 2026 a soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i školy.
Zadání je jednoduché: Nakresli, jak vypadá auto tvých snů. Mohou přitom znázornit, jakým autem by oni sami chtěli jezdit, nebo jak si myslí, že budou auta v budoucnu vypadat.
„Naše soutěž rozvíjí dětskou kreativitu a nechává malé výtvarníky zamyslet se, jak bude svět v budoucnosti fungovat a jaký by ho chtěli mít. Je přitom jen na nich, jak blízkou nebo vzdálenou budoucnost si představí, nebo jak moc pustí uzdu své fantazii. Na obrázcích proto vždy hodnotíme nejen výtvarné schopnosti, ale i samotný nápad a celkový příběh, který je s obrázkem vždy spojený,“ vysvětluje šéfka komunikace české Toyoty Jitka Jechová.
Do soutěže se mohou přihlašovat díla ve formátu A3, nakreslená ručně, přičemž je možné použít pastelky, vodové barvy, ale povoleny jsou třeba i koláže. Soutěžit ale mohou i digitální práce ve formátu JPG nebo PNG o velikosti 1 až 5 MB
s rozlišením 300 DPI.
Děti se utkají ve třech věkových kategoriích do 7 let, 8 až 11 let a 12 až 15 let, a každá z nich bude mít svého národního vítěze. Devět nejlepších obrázků z Česka potom postoupí do celosvětového finále, které proběhne v Japonsku a rozhodne o celkovém vítězi soutěže Toyota Dream Car.
Vítězové národního kola získají věcné ceny, jako jsou například skateboard, stavebnice Lego a zábavná elektronika. V celosvětovém finále se pak hraje o finanční odměnu pro pět individuálních vítězů či jejich mateřské, základní či střední školy, které své žáky do soutěže přihlásí, a pro 21 nejlepších finalistů.
České zastoupení automobilky Toyota přijímá umělecká díla malých výtvarníků až do 28. 2. 2026.
Spolu s přihláškou je lze doručit osobně či poštou na adresu:
Toyota Central Europe-Czech s.r.o.
Bavorská 2662/1
155 00 Praha 13 – Stodůlky
Digitální výtvarná díla posílejte e-mailem na adresu:
public.relations@toyota.cz
(*Digitálním dílem není myšlen sken ručně nakresleného obrázku)
Vyplněnou přihlášku nalepte na zadní stranu výkresu. Její formulář stejně jako další informace a podrobná soutěžní pravidla najdete zde.
Výsledky národního kola budou vyhlášeny v průběhu března 2025, v dubnu si vítězové převezmou ceny a v srpnu 2025 se dozvíme, kdo se stal celosvětovým vítězem.