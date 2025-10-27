Stejná kosmetika po celý rok?

Střídání ročních období, proměnlivé počasí, kolísavé teploty. Vlivy, které během celého roku značně rozhodují
o stavu a kvalitě vaší pleti. Používat tak jeden univerzální přípravek by byla chyba, pro každé období totiž platí jiná pravidla.
Slunce jako balzám na duši, ale hrozba pro kůži
Přestože jsou letní dny již za námi, je dobré si připomenout, jak toto slunné prázdninové období pravidelně ovlivňuje stav a kvalitu naší pleti. Největší riziko představuje beze sporu UV záření. Jeho složky (UVA a UVB) pronikají do jednotlivých vrstev kůže, kde narušují její přirozené ochranné mechanismy. Zároveň podporují vznik volných radikálů, které poškozují kožní buňky, oslabují kolagenová vlákna a zanechávají pleť unavenou a náchylnější k předčasnému stárnutí. Kromě slunce nesou svůj podíl také vysoké teploty či vlhkost, jež stimulují mazové a potní žlázy. Člověk se tak daleko více potí, jeho pokožka se mastí a v důsledku toho se častěji objevují ucpané póry, nedokonalosti i zánětlivé projevy, které mohou kůži zatěžovat ještě dlouho po skončení léta. Klimatizace, znečištěné ovzduší a změny v životním stylu pak celý tento efekt umocňují. Pleť se tak může potýkat s dehydratací, ztrátou jasu i zvýšenou citlivostí.
Letní péče by měla stát především na lehké, hydratační kosmetice, která pokožku chrání, uzamkne potřebnou vlhkost a zároveň ji zbytečně nezatíží ani nepodráždí. „V letní péči je vhodné upřednostnit přípravky s obsahem přírodních extraktů, které přispívají k ochraně a regeneraci kožní bariéry. MUDr. Gabriela Kičmerová, dermatoložka a expertka značky Revalid tvrdí, že „určitě by se člověk měl vyhnout těžkým, hutným krémům, které by mohly zbytečně ucpávat póry. Zároveň se nedoporučují ani příliš intenzivní čisticí gely, aby nedošlo k podráždění a narušení kožní bariéry. Klíčové je zkrátka poskládat letní rutinu jednoduše se zaměřením na hydrataci, ochranu a podporu přirozených regeneračních procesů.“
V portfoliu Revalid najdete například krém obsahující extrakt z mikrořas Dunaliella salina. Ten napomáhá buněčné obnově a zajišťuje dostatečnou energii pro zdravý vzhled.
Mráz pokožce nesvědčí
Jakmile se ochladí a teploty klesnou k nule, pro kůži to znamená jediné – nová výzva, kterou musí ustát. Tentokrát však jinak, než tomu bylo v létě. Vlivem mrazu, chladu a studeného, suchého větru se zpomalují metabolické funkce v pokožce. Snižuje se schopnost produkovat přirozené ochranné lipidy, dochází k extrémnímu vysušení, a napjatá kůže tak velmi snadno popraská. Mikrotrhliny poté usnadňují průnik bakterií, což může vést k značnému oslabení imunity pleti a zvýšení rizika vzniku ekzémů a dalších zánětlivých stavů. Ani náhlé teplotní změny způsobené přechodem mezi zimou a vytápěnými interiéry celkovému stavu příliš nepomáhají. Opakované uvolňování a smršťování pokožky oslabuje mikrocirkulaci, narušuje kožní bariéru a vede k dehydrataci, zvýšené citlivosti, rychlejšímu stárnutí a celkovému přetížení.
Abyste předešli začervenání, přecitlivělosti, popraskání a drobným šupinkám, zaměřte se na pečující kosmetiku, jež podpoří klíčovou rovnováhu pokožky. „V zimě se hodí sáhnout po regenerační a posilující kosmetice. Rostlinný multipeptidový komplex napomáhá obnově kožní struktury a stimuluje tvorbu kolagenu, čímž přispívá k její pružnosti a odolnosti. Kolagenový komplex na rostlinné bázi dále posiluje zpevňující účinek a napomáhá zachovat mladistvý vzhled. Čemu se raději obloukem vyhnout jsou parfémové a jinak dráždivé produkty s obsahem alkoholu, které mohou křehkou zimní pokožku ještě více vysušovat a zvyšovat riziko nepříjemného pálení. Každodenní rutina by měla posílit kožní bariéru, dodat pleti dostatečnou výživu, a především ji šetrně hydratovat,“ vysvětluje zásadní principy zimní péče
MUDr. Kičmerová. (Například: protivrásková řada Revalid)
Nepodceňte ani přechodná období!
Ačkoliv největší rozdíly pleť zažívá v zimě a létě, také na podzim i na jaře je nutné zohlednit její potřeby a poskytnout jí regeneraci po předchozích měsících. V lecčem se přitom tato přechodná období v rámci skin care shodují. Ochrana kožní bariéry před volnými radikály z okolí, hydratace a výživa. Ideální je navíc zařadit lehčí krémy než v zimě, ale bohatší než
v létě.
Na jaře se pokožka zotavuje po chladné zimě. Bývá tedy suchá, citlivější a náchylná k podráždění. Podle doktorky Kičmerové je potřeba dát přednost zklidňujícím složkám podporujícím přirozenou obnovu, jako jsou ceramidy, skvalan či alantoin. Nevynechejte ani antioxidanty, hlavně vitamin C a niacinamid, které pleť připraví na příchod slunečných dní.
Během podzimu naopak doznívají následky dovolenkového režimu. Kůži chybí hydratace a objevují se také známky intenzivního UV záření v podobě pigmentových skvrn a vrásek. V této fázi roku je proto zásadní zaměřit se na regeneraci, sjednocení tónu pleti a doplnění ztracené hydratace. Poslouží vám produkty s kyselinou hyaluronovou, niacinamidy, vitaminem B5, zinkem či ceramidy. Na škodu nejsou ani exfoliační přípravky, jež pomohou pleť projasnit. Každé období má zkrátka svá specifika, je důležité je znát.
(Zdroj: www.revalid.cz)