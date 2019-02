O stříbře: Jak se o něj starat, co vybrat, proč jej darovat

Zlato může být pro někoho drahé, levná bižuterie je často zdraví nebezpečná. Ovšem stříbro je cenově dostupné pro každého a šperky z něj jsou elegantní i nadčasové. Mohou nás provázet do školy, do zaměstnání, do společnosti, stejně tak na rodinné oslavy, za zábavou i sportem. Stříbrný šperk můžeme darovat. Je noblesní, stylový, nevtíravý a vhodně doplní každý outfit.

Starověcí klenotníci tvrdili, že stříbro pochází z kostí bohů. A se stříbrem to dávní mistři uměli excelentně. Ze stříbra vyráběli šperky, nádobí, trůny, zbroj i koňské postroje. Někoho provázelo i na cestě poslední – jako stříbrné posmrtné masky i sarkofágy. Dnes už stříbrné trůny ani lžičky (rodinné stříbro) k praktickému životu tak nutně nepotřebujeme. A tak se výrobci soustřeďují na stříbrné šperky. Jen pro zajímavost, klenot z ryzího, tzv. „sterlingového“ stříbra, má-li více než tři gramy, musí nést na dostupném a viditelném místě puncovní označení. Nejčastěji to je skupina čísel 925/1000. Je-li výrobek starší, nese i jiné platné puncovní znaky. Prohlédnout si je můžete např. na www.moshna.cz.

Důvěřuj, ale prověřuj

V tuzemsku je dost tradičních českých značek a výrobců, u nichž se nemusíte bát o kvalitu a pravost ryzích kovů. Ovšem zbystřete, pokud nakupujete na neznámém zahraničním webu či v náhodně navštívených zemích a tamních turistických resortech. Puncovní odpovědnost řemeslníků je na různých kontinentech a v různých zemích různá. Nejednou se stalo, že zlatý prstýnek dovezený z Balkánu či z Orientu měl ke drahému kovu dost daleko. Ještě horší je to s bižuterií, ať už koupenou u nás v neznačkových obchodech či na neověřených eshopech. Česká inspekce životního prostředí zjistila, že každý šestý bižuterní výrobek představuje zdravotní riziko. U nestandardní bižuterie se z těžkých kovů v nadlimitní míře objevují nejčastěji nikl, olovo a kadmium. Jak víme ze školních lavic, je naše pleť a pokožka „propustná“, takže se přes ni dostávají tyto jedy do našeho organizmu, kde mohou způsobit kožní problémy, genetické mutace i rakovinové bujení. Nejčastějším výrobcem takové bižuterie je východní Asie.

Ideální je mít svého výrobce šperků v regionu, tzv. „za humny“. Abyste si mohli ověřit jeho výrobní historii, ohlasy a reference, jeho výrobní standardy, ocenění či kritiky. Renomovaní šperkaři dokážou nabídnout svým zákazníkům různé výhody a záruky kvality i speciální servis. Nabízejí konkrétní kontakty na sebe – na svoji dílnu či fabriku, a to na obalech výrobků, u prodejců i na sociálních sítích. Neschovávají se za značkou EU či PRC.

Budete překvapeni, že i čeští šperkaři nabízejí zcela neotřelý design a kvalitu. Ohromí vás hrou barevných krystalů a kabošonů, jemným filigránským zpracováním, florálními a exotickými motivy, symbolikou, lehkostí a nadčasovostí. Samozřejmě i oni sledují světové trendy. Zajímavým zdrojem kvality a záruky je třeba veletrh šperků v italském ráji klenotníků, Vicenze, kterého se pravidelně účastní nejvýznamnější světoví hráči ve šperkařském světě – tedy i ti naši.

Jak se o stříbro starat?

Šperky ze stříbra jsou obecně křehké a měkké, takže jsou velmi choulostivé na jakékoliv mechanické poškození. „Uchovávejte je vždy odděleně od jiných ozdob,“ radí Michal Kotyza ze společnosti Moshna a dodává: „Stříbro je náchylné k černání povrchu, což je vyvolané oxidací na vzduchu či příliš kyselým PH faktorem naší pokožky a vylučovaného potu. Čištění provádějte pomocí speciálních roztoků či vat na čištění stříbra. Lidové rady také fungují, ale v některých případech mohou šperk poškodit. Většina chemikálií je pro stříbro agresivní, proto je třeba se vyhnout dlouhodobému kontaktu s čisticími prostředky. Škodlivé mohou být i kosmetické přípravky, jako jsou krémy, parfémy, tělová mléka, odlakovače, odličovací přípravky, make-up či laky na vlasy. My šperkaři doporučujeme nasazovat klenoty vždy až po dokončení líčení. Špatný vliv má na stříbro i chlor, do bazénu je proto lepší chodit bez ozdob. Šperkům mohou uškodit i minerální prameny. Naše stříbrné šperky jsou kvalitní, navíc antibakteriální a alergicky neutrální, ovšem je třeba o ně náležitě pečovat, aby vám vydržely celý život,“ uzavírá M. Kotyza.

Současným trendem je rhodiování stříbrných šperků. Je to nová antioxidační povrchová úprava, která přináší vylepšení vlastností a zvýšení odolnosti šperků. Stříbro, jak už jsme zmínili, totiž po čase na vzduchu oxiduje a černá, ztrácí svůj lesk a snižuje se jeho odolnost a kvalita. Díky technologii rhodiování, která je dražší než zlacení (rhodium je totiž jedním z nejdražších kovů), jsou šperky mnohem odolnější, mají vyšší lesk, nečernají ani nežloutnou.

Stříbrný náramek Moshna, 2 290 Kč

Stříbrné náušnice Moshna, 1 290 Kč