Stříbrný šperk nikdy neomrzí

Stříbro je cenově dostupné pro každého. Je elegantní, nadčasové, vhodné ke každému outfitu a nepodléhá tak rychle módním výstřelkům. Může nás provázet do školy, do zaměstnání, do společnosti, stejně tak na rodinné oslavy, za zábavou i sportem. A hlavně – můžeme jej s grácií darovat. Jako dárek stříbrný šperk vždy potěší. O Vánocích nejvíce.

Potěší hlavně stříbrné sety

Pod rozsvíceným vánočním stromečkem nejvíce potěší sety – náhrdelník a náušnice, náramek a náhrdelník – nebo všechno dohromady – vše v jednom stylu se sjednocujícím designem. To už je dárek, který ženám dokáže otevřít srdce. Vybírat šperky můžete z pohodlí svého domova, např. na webu www.praqia.cz. Je to spolehlivý eshop důvěryhodného českého výrobce s dlouholetou tradicí. Praqia sídlí v Pardubicích a šperky tu také její mistři šperkaři navrhují a vyrábějí. Budete překvapeni jejich vánoční nabídkou, neotřelým designem a kvalitou – letošní novinkou jsou např. sety Matrix, Trigema či Saphire. Praqia tvoří šperky nejen pro ženy, ale dárkem od ní můžete o Vánocích potěšit i své muže a děti. Pokud si nejste jisti, zda se dokážete trefit do vkusu obdarované osoby, můžete nakoupit dárkový šek, a to v hodnotě od 500 Kč do 5 000 Kč.

Vždy s důvěrou

Stříbrné šperky vybírejte pozorně. Náušnice, přívěsek, prstýnek či náramek musí mít, mají-li hmotnost vyšší než 3 gramy, puncovní označení. Dnes to bývá označení číslic: 925/1000, starší šperky mohou nést i starší platné značky.

A samozřejmě je fajn, když má šperk i něco navíc: současným trendem v tomto oboru je rhodiování stříbrných šperků. Je to nová antioxidační povrchová úprava, která přináší vylepšení vlastností a zvýšení odolnosti šperků. Stříbro, jak již bylo řečeno, na vzduchu oxiduje, následkem toho potom černá, ztrácí svůj lesk a snižuje se jeho odolnost a kvalita. Díky technologii rhodiování, která je dražší než zlacení (rhodium je totiž jedním z nejdražších kovů), jsou šperky mnohem odolnější, mají vyšší lesk, nečernají ani nežloutnou.

