Superpotravina: moringa

Superpotraviny obsahují výjimečné množství potřebných živin – vitaminů, minerálů, antioxidantů, proteinů a zdravých tuků. Našemu tělu je umí dodat v daleko přirozenější a stravitelnější podobě než doplňky stravy z lékárny. Vyznáte se v nich?

Náš organizmus nejlépe funguje, když má v pořádku střevní mikroflóru. Dá se říci, že asi osmdesát procent imunity máme v tlustém střevě. Když tato část strádá, naše orgány nepracují tak, jak by se očekávalo. Může to vyústit v nadváhu, obezitu, nebo hůře v nemoc, a my se marně ptáme, proč zrovna JÁ. Mikroflóru máme obyčejně narušenou dlouhodobě – očkováním, stresem, nevhodnou stravou či užíváním antibiotik.

Ale nikdy není pozdě. Jedním pomocníkem, který pomůže zrychlit zpomalující se metabolismus, sníží cholesterol, krevní tlak a pomůže udržet srdce v perfektní kondici, je moringa. Ta je považována za jednu z nejvšestrannějších a neužitečnějších rostlin na světě. Často se o ní hovoří jako o rostlině s nejvyšší koncentrací živin. Původně pochází z Indie, kde je již po tisíciletí používána v ajurvédské medicíně, dokáže vyřešit až 300 nemocí. Časem se rozšířila do celého světa. Dnes tento zázračný produkt přírody s blahodárnými účinky postupně objevuje i západní svět. A co je důležité, je vhodný pro celou rodinu.

Moringa je kromě jiného díky svým vlastnostem a složkám ideálním pomocníkem při hubnutí. Pokud chceme opravdu a trvale zhubnout, je mnohem důležitější, co jíme než množství. Správná skladba jídelníčku by měla být vedle fyzické aktivity nedílnou součástí hubnutí. Při jakékoli snaze o redukci váhy je důležité tělu dodávat dostatečné množství živin, aby nás nehonila mlsná, a my jsme se cítili sytí. Pozor – kvalita konzumované stravy je nesmírně důležitá, protože z takzvaných prázdných kalorií či umělých látek z prefabrikovaných potravin si tělo nic hodnotného nevezme. Moringa představuje zdroj 90 živin a 46 antioxidantů v dokonalé rovnováze, kterou lidské tělo může nejlépe využít a vstřebat. Obsahuje velké množství vlákniny a zeatin – rostlinný růstový hormon, kterému se říká Pramen mládí – zpomaluje totiž buněčné stárnutí. Pokud moringu užíváte, máte právě díky zeatinu daleko více energie – a energie je život. Navíc zeatin ještě umocní využití živin a jejich lepší vstřebávání pro vaše tělo.

