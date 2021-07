Superpotraviny nejsou jen módní slovo!

Přinesla jste si domů miminko, rozkošného tvorečka, díky němuž se vám to, co se bezprostředně netýká vaší rodiny, zdá nepodstatné. Hovory s kamarádkami, které si stěžují na panovačného šéfa nebo žárlivého přítele,

v duchu hodnotíte mávnutím ruky jako záležitosti, které nejsou z vašeho pohledu klíčové. Pro vás je přece teď nejdůležitější blažené a spokojené děťátko.

V roli maminky, ať už je to vaše premiéra nebo několikátá repríza, můžete svůj rodičovský talent nejlépe rozvíjet, když sama budete v psychické i fyzické pohodě. K tomu nezbytně potřebujete kvalitní a vyvážený jídelníček. Po porodu, víc než jindy, si vaše tělo zaslouží hýčkání. Největší prospěch z toho bude mít děťátko. Nebuďte k sobě tedy sobecká a postarejte se rychle a účinně o regeneraci svého organismu tím, že budete dávat přednost zdravé stravě. Ne, to neznamená, že jediná možná cesta vede směrem k varné desce (nebo do kuchyně). Právě kvůli úspoře času má mnoho maminek tendenci samy sebe odbývat, jenomže to se brzy projeví únavou, nervozitou, vyčerpáním i špatnou náladou. Věřte, že není časově náročné doplnit energii, posílit imunitu, vyladit hormonální nerovnováhu, zlepšit koncentraci a zvýšit výkonnost. Musíte jen vědět jak a čím. A pokud svůj vrnící poklad teprve očekáváte, ani vám nic nebrání v tom, abyste si dopřála účinnou vzpruhu v podobě posilujících supersměsí, které vyrábí česká značka Blendea na základě nejnovějších vědeckých poznatků o účinku blahodárných superpotravin, ajúrvédských bylin a dalších ryze přírodních látek, z nichž každá prospěje vašemu zdraví.

Máte zaměstnaný mozek nepřetržitou péčí o dítě, vaše srdce tluče především pro ně a nemůžete z něho spustit oči. To neznamená, že byste měla být současně na štíru se schopností učit se, racionálně přemýšlet, pamatovat si vše důležité, soustředit se a umět relaxovat. Snadno se to řekne, ale v nezastavujícím se kolotoči mateřských povinností je to někdy těžké. Vítat budete každou účinnou podporu a dvojnásob tu, která vás přitom nepřipraví o čas a pohodlí. A to je příběh Blendea Vegan Omega 3, která přispívá k udržení normální činnosti mozku i srdce a podporuje zrak. Blahodárná je i pro dítě, protože příjem DHA z těla matky přispívá k normálnímu vývoji zraku a mozku kojenců krmených mateřských mlékem. Je důležitá nejen pro narozená miminka, ale i pro správný vývoj plodu. Maminky, které v těhotenství užívají omega-3 mastné kyseliny, tak pomáhají svému děťátku ke správnému vývoji mozku a zraku.

Přesto, že omega-3 mastné kyseliny mají velmi příznivý vliv na zdraví, lidské tělo si je samo nedokáže vytvořit. Jedinou možností je proto strava, která je na tyto kyseliny bohatá. Tradičním zdrojem je rybí olej a také rozličná semínka. Samotné ryby získávají tento olej z potravy, protože se živí řasami a drobnými mořskými korýši, pro něž jsou řasy také výživa. V tomto řetězci jsou právě mořské řasy prvotním zdrojem omega-3 mastných kyselin.

Blendea myslí i na vegetariány a vegany, proto pomocí inovativních technologických postupů značka dala vzniknout 100% rostlinnému oleji Blendea Vegan DHA, připraveného extrakcí z mikroskopických mořských řas rodu Schizochytrium, které jsou bohatým zdrojem omega-3 mastných kyselin, především kyseliny dokosahexaenové (DHA), ale také kyseliny eikosapentaenové (EPA). Směsi, která je obohacena o rozmarýnový extrakt a vitamin E, dodává příjemnou svěží chuť citronový esenciální olej.

Speciálně pro ženy Blendea vyvinula směs SUPERBALANCE, která pomáhá vyrovnat rozkolísanou hladinou hormonů, upravuje menstruační cyklus a potlačuje nepříjemné projevy menopauzy. Dokáže příznivě ovlivnit i sexualitu a plodnost a prospěšná je také pro kardiovaskulární systém, podporuje správnou funkci mozku a navozuje duševní pohodu. Takže, proč byste měla zbytečně zápasit se stresem, napětím nebo úzkostí, když můžete mít po ruce ochránce, který s nimi zatočí a „nadopuje“ vás účinnými výtažky chřestu hroznovitého (šatavari), řeřichy peruánské (maca), borůvky, vitánie snodárné (ašvaganda), rooibosu a jetele?! A nezapomenout na to, že díky obsahu vlákniny podporuje trávení.

Nejspíš se jako maminka potýkáte také s únavou a nedostatkem energie. Příslib klidu se šálkem voňavé kávy se ztrácí v nedohlednu a pití kávy v pozdních hodinách by vám místo vytoužené chvíle pohody mohlo způsobit nespavost. S Blendea SUPERCOFFEE se toho bát nemusíte. Prvotřídní směs arabiky s robustou si můžete vychutnat i večer, kdy potomstvo konečně usne. Káva svým složením nabízí nejen lahodnou chuť, ale i zdravotní přínosy. Ty zaručuje především reishi, funkční houba v BIO kvalitě, známá hlavně z čínské medicíny. Její příznivé účinky na posílení přirozené obranyschopnosti organismu a imunitního systému ověřila tisíciletá tradice. Dotek cejlonské skořice specifickou chuť reishi zjemňuje a úkolem inulinu, obsaženého v kořeni čekanky, je zajistit výživu prospěšných střevních bakterií, zvlhčení sliznice a snadné vyprazdňování. A pokud se snad potýkáte s nabranými kily, oceníte i vysoký obsah vlákniny, který je pomůže udržet na uzdě.

Víte, že hodně získáte i ze zelených superpotravin?

Oslabená imunita, zvýšená hladina cukru, nadváha… Co tam máme dalšího? Chybějící energie, nadýmání, hůře fungující játra. Na jednoho to úplně stačí. Organismus potřebuje nabrat sílu a pročistit. To dokáže směs pěti přírodních superpotravin Blendea SUPERGREENS. Obsažená spirulina upravuje hladinu cukru v krvi a snižuje chuť k jídlu, chlorella napomáhá udržovat správné funkce střevního traktu, normalizuje mikrobiální rovnováhu, stará se o detoxikaci, podporuje činnost jater a vrací energii. Mladá pšenice a zelený ječmen jsou zásobárnou vitaminů i minerálů a aromatická máta zlepšuje chuť a pomáhá při nadýmání.

U každého produktu značky Blendea si můžete být jistá, že je výhradně přírodní, zpracovaný šetrnou moderní technologií a zachovává si veškeré blahodárné účinky.

www.blendea.cz