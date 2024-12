Svatá Lucie na zámku v Troji

Galerie hlavního města Prahy a Signal Festival přinesou jedinečný zážitek v prostředí barokního klenotu na břehu Vltavy – Zámku Troja. Svátek svaté Lucie spadá na 13. prosince a je dle lidové pranostiky spojován s nejdelší nocí v roce.

Idea projektu je postavena na propojení rafinované krásy baroka – opulentní nádhery i geometrického řádu – a současného umění využívajícího aktuální technologie a přístupy.

Diváci budou moci během večerních hodin 13. a 14. prosince navštívit čtyři instalace. Dvě exteriérové a dvě interiérové.

V zámecké zahradě bude interaktivní světelná instalace Jana Poše pracující s geometrickým řádem zahrady a zároveň s přírodním elementem vody. Umělci Chris Salter (CH) a Alexandre Saunier (FR) pro změnu pracují s dynamickou projekcí světla na fasádu zámku. V hlavním zámeckém sále diváci najdou instalaci Ghost in the Machine Kláry Horáčkové a v konírně zámku vytvořil speciální projekci s laserovými světly pražský světelný designér Karel Šimek.

„Vždy jsme se snažili o to, aby Zámek Troja nabízel co nejvíce aktivit a byl otevřený – v tom nejširším slova smyslu – pro každého diváka a návštěvníka. Chceme vytvářet, respektive vytváříme prostředí, které původní koncept barokního zámku rozšiřuje o nejsoučasnější formy umění nejrůznějšího typu. Těší nás spolupráce s festivalem Signal, který do projektu přináší atraktivní změnu žánru,” uvedla Magdalena Juříková, ředitelka GHMP.

Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, Praha 7

Akce bude přístupná pro širokou veřejnost ve dnech 13. a 14. prosince v čase

od 17 až 23 hodin. Vstup zdarma a nejlépe půl hodiny před začátkem.