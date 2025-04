Svatby v roce 2025: Méně formální, menší, intimnější a s podporou technologií

Sezóna svateb se nezadržitelně blíží a jak říká klasik, štěstí a láska přeje připraveným. Podle nejnovějších průzkumů se mění přístup párů k pojetí svatebních oslav. Místo velkolepých ceremonií preferují menší, intimnější oslavy v domácím rodinném prostředí.

Spolu s tím, jak stoupá popularita „domácích svateb“ v prostředí rodinné zahrady nebo oblíbené restaurace, tak také klesá důraz na přísný dress code a striktní harmonogram svatebních oslav, a naopak roste důraz na osobní zážitek hostů. Průměrná česká svatba vyjde v letošním roce novomanžele na 280 000 Kč (přičemž více než třetina z této částky připadne na catering, necelá pětina na pronájem svatebního místa a 13 % na zajištění hudební produkce) a zúčastní se jí 58 hostů. Na 73 % svateb jsou mezi hosty také děti, kterých je na každé svatbě průměrně 8. Údaje vyplývají z dat online nástroje pro plánování svatby WeMarry, který přináší budoucím novomanželům komplexní řešení pro plánování svatby, které výrazně usnadňuje přípravu tohoto významného životního okamžiku a pomáhá párům zvládnout přípravu svatby bez zbytečného stresu.

Podle statistik klesá v ČR počet nově uzavřených manželství – v roce 2023 byl zaznamenán meziroční pokles o více než 10 % na 48 300 sňatků. Poklesl i podíl žen a mužů vstupujících do prvního manželství před dovršením 50 let věku. Kompletní údaje za rok 2024 ještě nejsou k dispozici, ale předběžné čtvrtletní statistiky naznačují pokračování tohoto trendu. Nejoblíbenější měsíce pro svatby jsou dle statistik platformy WeMarry červen, srpen a září, přičemž v každém z těchto měsíců se v letech s vyšším počtem svateb (např. 2018) konalo přes 10 000 obřadů. Průměrný věk novomanželů se zvyšuje – v posledních letech muži vstupují do prvního manželství kolem 32 let a ženy kolem 30 let.

Svatební páry budou v letošním roce také klást důraz na exkluzivní a intimní svatební zážitek, na který budou zváni jen nejbližší přátelé a rodina. Roste také celosvětový trend využívání online nástrojů a technologií při plánování svateb – od sledování inspirativních videí se svatebními tipy, triky a inspiracemi přes komunikaci s dodavateli přes WhatsApp až po vytvoření svatebního webu pro sdílení důležitých informací, shromažďování RSVP a sdílení registračních informací. Zimní měsíce zůstávají nadále nejoblíbenější sezónou pro zásnuby, přičemž doba příprav svatby se v různých zemích výrazně liší – od pouhých 5-6 měsíců v Indii až po 15-16 měsíců v USA a Velké Británii.

WeMarry: Revoluce ve svatebním plánování

WeMarry je online nástroj pro plánování svatby, který budoucím novomanželům šetří čas a z přípravy svatby dělá příjemný proces bez zbytečných nervů. Nástroj spustili v srpnu 2022 dlouholetí přátelé Kryštof Paleta a Lukáš Chládek. Cílem jejich start-upu bylo původně vytvořit online nástroj pro tvorbu svatebního webu, který zvládne ovládat opravdu každý a zjistit, jestli o produkt bude na trhu zájem. „Prvotní myšlenku mi vnukl kamarád, který mi poslal odkaz na jeho svatební web, se kterým se horko těžko popral sám. Když jsem se zeptal, proč nevyužije nějakou platformu na tvorbu svatebních webů, odpověděl, že nic lepšího nenašel. Udělal jsem si lehký průzkum a usoudil, že by tu opravdu mohl být prostor k tomu něco rozjet,“ popisuje vznik nápadu na WeMarry jeho zakladatel Kryštof Paleta.

WeMarry si může vyzkoušet každý zdarma, platí se až v momentě, kdy snoubenci chtějí zveřejnit jejich svatební web a sdílet ho s hosty. Právě svatební web byla primární funkce platformy WeMarry a díky opravdu jednoduchému nástroji

pro jeho tvorbu se platforma rychle stala populární. Tvůrci postupně přidávali další funkce, jako např. svatební checklist, kalkulačku nákladů, interaktivní nástroj pro plánování zasedacího pořádku, online svatební galerii nebo propojení nevěst

s dodavateli.

„Na základě zpětné vazby jsme přidávali další praktické funkce v rámci plánování svatby a dostali se do fáze, že WeMarry opravdu šetří hodně starostí, které jsou se svatebními přípravami často spojeny,“ popisuje Kryštof Paleta. Nyní je WeMarry komplexní online nástroj, který nabízí uživatelsky přívětivou platformu, která pokrývá všechny aspekty svatebních příprav.

Od založení WeMarry v placené verzi využilo již přes 1300 uživatelů. Kromě budoucích novomanželů jej využívají také profesionální svatební koordinátorky.

„Svatba je důležitý životní moment, který je zdrojem často zbytečného stresu a napětí. Naším cílem je zbavit svatební přípravu tohoto zbytečného stresu. S WeMarry chceme proces plánování zjednodušit a snoubencům tím získat čas na důležité a mnohem zábavnější detaily, jako je třeba výběr šatů, jídla, hudby nebo dekorací,“ dodává Kryštof Paleta.

Klíčové funkce platformy WeMarry:

● Svatební web, který si v jedné ze tří responzivních šablon může uživatel vytvořit během pár minut přímo na telefonu.

K dispozici je několik jazykových mutací, úprava barevného stylu webu či vlastní doména.

● Kalkulačka nákladů pro přesnou evidenci výdajů, která ohlídá svatební rozpočet do poslední koruny. Díky ní mají uživatelé přehled o všech výdajích, proběhlých zálohách, platbách a tak dále.

● Interaktivní svatební checklist, díky kterému nemusí uživatelé už žádné úkoly nosit v hlavě.

● Nástroj pro plánování zasedacího pořádku, ve kterém si uživatelé mohou vyhrát s rozvržením stolů a umístěním hostů na svatební hostině a následné party.

● Online fotogalerie pro sdílení vzpomínek, do které mohou svatební hosté v průběhu svatby nahrávat fotky pomocí QR kódu a do které následně novomanželé nasdílí profesionální snímky od fotografa.

Samozřejmě to vše se děje v zájmu vaší nádherné svatby a v nejvyšším možném režimu soukromí a zabezpečení dat.

Více informací najdete na WeMarry.io