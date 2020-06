Svěřte své prádlo do voňavé náruče Lenoru!

Prací prostředek od Lenoru tvoří dokonalý pár s vaši oblíbenou vůní aviváže! Toho nejlepšího výsledku praní dosáhnete s pomocí dokonalé kombinace gelových kapslí Lenor AllinOne a aviváže. Vybrat si můžete ze tří svůdných vůní: Spring Awakening, Gold Orchid a Amethyst & Floral bouquet. S Lenor gelovými kapslemi a aviváží bude vaše prádlo voňavé a svěží!

Lenor přichází s kolekcí, se kterou je praní prádla ještě jednodušší a vytvořil prací prostředek dokonale padnoucí k vaší oblíbené vůni aviváže. Gelové tablety Lenor AllinOne a aviváž jsou dokonalým párem, a když si pomáhají, zůstane vaše prádlo svěžejší a voňavé mnohem déle. Gelové tablety AllinOne nekompromisně vyřeší problém s nečistotami a aviváž provoní vaše oblečení až na jeden týden. Pro ještě déle trvající vůni můžete do pračky před oblečením přisypat vonné perličky od Lenoru. Ty se při praní budou postupně rozpouštět a pomalu protkají vůni skrz naskrz vaším oblečením.

Můžete si vybrat ze tří svůdných vůní! Spring Awakening s sebou nese svěží vůni jarních květin s nádechem přírodní pačuli a bílého cedru. Druhá vůně, Gold Orchid, přináší uklidňující vůni vanilky smíchané s mimosou, růže a krémové broskve. Třetí vůně, Amethyst & Floral bouquet, osloví dlouho trvající vůní sladkého jasmínu a frézie s kombinací ovocného bergamotu.

Praní prádla není jaderná fyzika, ale i tak má nějaká pravidla. Je to skoro jako vaření, je to skvělé, když se to dělá s láskou. Ideální praní lze rozfázovat do pěti jednoduchých kroků. Jako první vložte do bubnu pračky gelovou tabletu Lenor AllinOne. Jestli si přejete, aby vaše prádlo vonělo ještě déle, můžete do bubnu přisypat vonné kuličky, ty se o zbytek postarají samy. V dalším kroku nalejte aviváž do prostoru pro ni vyhrazeného a naplňte pračku prádlem. Zapněte pračku. Posledním, ale nejdůležitějším, krokem je pečlivé uschování pracích prostředků z dosahu dětí! Gelové kapsle jsou sice proti malým objevitelům zabezpečeny, ale žádná pojistka není nedobytná.