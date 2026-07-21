Tatínkové zbystřete! Tom a Jerry se vrací

Je to nejspíše i vaše dětství, přijít ze školy, hodit školní batoh do kouta a sednout si k televizi. Teď se Tom a Jerry, tito staří rivalové, vrací do kin v novém dobrodružství, a tak můžete zavzpomínat, zajít do kina a do jejich světa zasvětit i své potomky. Film bude k vidění v kinech od 20. srpna.
Fotografie BontonfilmCZ
Už více než 80 let patří Tom a Jerry mezi slavnější animované postavy na světě. Jejich legendární honičky se staly symbolem bláznivého humoru a nekonečného kolotoče gagů, které fungují napříč generacemi i dekádami bez velkého množství dialogů. Původní série krátkých filmů o nešikovném kocourovi a rozpustilém myšákovi dokonce získala sedm Oscarů za nejlepší animovaný krátký film a dodnes patří mezi nejúspěšnější animované značky v historii.
Film Kouzelný kompas zavede Toma a Jerryho do světa legend a tito dva nezbedové se všemi svými věčnými naschvály překročí všechny dosavadní hranice. Mazaný myšák Jerry se tajně vplíží do manhattanského muzea na výstavu kouzelného kompasu – bájného artefaktu opředeného tajemstvím. V patách je mu neúnavný kocour Tom, nejnovější člen muzejní ostrahy, který udělá cokoli, aby svého malého soupeře konečně velkolepě dopadl. Jenže jejich tradiční hra na kočku a myš se brzy pořádně zamotá. Stačí okamžik nepozornosti a magický kompas je vtáhne do světa, kde ožívají dávné legendy, potulují se bájné příšery a za každým rohem číhá pořádný malér. Jestli se tihle dva chtějí dostat zpátky domů, budou muset zapomenout na šarvátky a spojit síly. Čeká je totiž dobrodružství, ve kterém rozhodně nepůjde jen o to, kdo koho přechytračí.
Tvůrci vsadili na moderní vizuální zpracování, zároveň však zachovali to, co diváci na Tomovi a Jerrym milují nejvíc – nespoutanou energii, humor beze slov, neutuchající pošťuchování a chaos, který vždy vyústí ve skvělou zábavu. Tentokrát ale může jedna pořádně zamotaná honička rozhodnout o osudu celého světa.
Tom a Jerry: Kouzelný kompas přináší zábavu pro malé i velké a připomíná, že i ti největší rivalové někdy dokážou víc společně než každý sám.