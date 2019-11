Pohodlné domácí oblečení

Víte, co je na předvánočním období nejkrásnější? Příjemně strávené chvíle s těmi nejbližšími a rodinná pohoda!

Zachumlat se, společně si číst, hrát si nebo prostě jen zůstat déle v posteli. Zimní kolekce Tchibo pro tu nejpříjemnější relaxaci je tady pro všechny členy rodiny! V síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích v obchodních řetězcích bude k nalezení od 25. listopadu, v e-shopu tchibo.cz již od 19. listopadu.

A na co se můžete těšit? Například na flanelovou noční košili, která je ze 100% biobavlny – Cotton made in Africa. Rukávy zdobí manžety s knoflíčky. Košile se v celé své délce zapíná na knoflíky. V nabídce je v dívčích i dámských velikostech.

Měkoučké a hřejivé župany pro děti mohou díky unisex designu nosit jak dívky, tak chlapci.

Dětský a dámský overall, pyžama, elegantní domácí kabátek z jemného úpletu, domácí obuv – to vše najdete v této nabídce v jemném, hřejivém a slušivém provedení.

A malá vychytávka pro děti, která navíc pobaví: polštářek „Tučňák“ s kapsou na pyžamo, tj. s tajnou skrýší. Polštářek má rozměry 32 x 26 cm. Na jeho spodní straně je kapsa, do které mohou děti ukládat pyžamo!