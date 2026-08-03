Těhotná v létě? Gynekoložka radí, co nepodcenit během velkých veder

Pro nastávající maminky mohou vysoké teploty představovat větší zátěž než obvykle. Organismus těhotné ženy pracuje na plné obrátky, hůře se ochlazuje a citlivěji reaguje na nedostatek tekutin, přehřátí nebo dlouhé cestování. Jak zvládnout letní měsíce co nejlépe a kdy už obtíže nepřičítat jen horkému počasí, radí MUDr. Eva Leskauerová, lékařka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný.
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V těhotenství se organismus přehřívá snadněji
Vysoké letní teploty představují pro těhotné ženy velkou zátěž. Už i proto, že během těhotenství dochází ke zvýšení objemu krve, zrychlení metabolismu i vyšší tvorbě tělesného tepla. Organismus se proto ochlazuje hůře a ženy jsou náchylnější k přehřátí, dehydrataci nebo poklesům krevního tlaku. „Nejdůležitější je dostatečný pitný režim, pobyt ve stínu během nejteplejší části dne a omezení fyzické námahy v největších vedrech. Těhotné ženy by měly naslouchat svému tělu a dopřát si více odpočinku než obvykle,“ doporučuje MUDr. Eva Leskauerová.
Otoky jsou běžné. Někdy ale mohou varovat
Mírné symetrické otoky kotníků, nártů nebo prstů patří zejména ve třetím trimestru mezi běžné těhotenské obtíže. V létě bývají výraznější, protože teplo rozšiřuje cévy a podporuje zadržování tekutin v organismu.
Existují však situace, kdy by ženy měly zpozornět. „Pokud se objeví náhle vzniklé nebo rychle se zhoršující otoky obličeje, rukou nebo celého těla, zvláště pokud jsou doprovázeny vysokým krevním tlakem, silnou bolestí hlavy, poruchami vidění nebo bolestí pod pravým žeberním obloukem, je nutné vyhledat lékaře. Může se jednat o příznaky preeklampsie,“ upozorňuje lékařka.
Tekutiny, tekutiny a zase tekutiny
Dostatek tekutin je během těhotenství důležitý po celý rok, v létě ale jeho význam ještě roste.
Většina těhotných žen by měla přijmout přibližně dva až tři litry tekutin denně. V horkých dnech nebo při zvýšené fyzické aktivitě může být potřeba ještě vyšší. Nejvhodnější volbou je čistá voda nebo neslazené čaje. Naopak slazené limonády nebo džusy je vhodné omezit kvůli vysokému obsahu cukru a energetické nápoje se v těhotenství nedoporučují vůbec.
Hydrataci mohou podpořit také některé potraviny. „V horkém počasí bývají lépe tolerována lehčí jídla v menších porcích několikrát denně. Vhodné jsou čerstvá zelenina, ovoce nebo kvalitní bílkoviny. Ovoce s vysokým obsahem vody, například meloun, a zelenina jako okurka mohou hydrataci podpořit, nenahrazují ale pitný režim,“ říká MUDr. Leskauerová.
Když se vám zatočí hlava
Řada žen si během léta stěžuje na motání hlavy, slabost nebo pocity na omdlení. Nejčastější příčinou bývá kombinace rozšíření cév vlivem tepla, nižšího krevního tlaku a dehydratace. Svou roli může hrát také delší stání nebo rychlé vstávání.
Prevencí je dostatek tekutin, pravidelné menší porce jídla, pomalé změny polohy a vyhýbání se dlouhému pobytu v přehřátém prostředí. Pokud žena pocítí motání hlavy, měla by si sednout nebo lehnout, doplnit tekutiny a chvíli odpočívat.
Slunce ano, ale s rozumem
Přímému slunci by se těhotné ženy měly vyhýbat zejména kolem poledne, kdy je intenzita UV záření nejvyšší. Samozřejmostí by měl být opalovací krém s vysokým ochranným faktorem SPF 50+, pokrývka hlavy a pobyt ve stínu. Pomoci může také lehké a prodyšné oblečení ze světlých materiálů, které usnadňuje odvod tepla.
Vybírejte vhodné pohybové aktivity
Těhotenství rozhodně neznamená, že by ženy měly celé léto strávit doma nebo ležet. Naopak, pravidelný přiměřený pohyb prospívá tělu i psychice a dobrá kondice pomůže i při porodu samotném. Ideální je chůze, plavání nebo cvičení pro těhotné. Vhodná je také turistika po nenáročných trasách, vždy ale s dostatkem odpočinku, stínu a tekutin. Jízdu na kole je potřeba posuzovat individuálně podle zkušeností ženy, průběhu těhotenství i charakteru terénu.
Chystáte se cestovat letadlem? Druhý trimestr bývá ideální
Pokud těhotenství probíhá bez komplikací, není důvod vzdávat se ani letní dovolené v zámoří. Za nejvhodnější období pro cestování se považuje druhý trimestr.
Při cestování autem by si těhotné ženy měly dělat přestávky alespoň každé dvě hodiny, projít se a protáhnout dolní končetiny. Během delších cest letadlem je důležité pravidelně pít, občas se projít po kabině a u delších letů zvážit použití kompresních punčoch.
„Před cestou letadlem doporučujeme ověřit podmínky konkrétní letecké společnosti. Od určitého týdne těhotenství mohou vyžadovat potvrzení od ošetřujícího gynekologa,“ připomíná MUDr. Leskauerová.
Pozor na letní nástrahy na talíři
Vyšší teploty vytvářejí ideální podmínky pro množení bakterií v potravinách, a proto je v létě vyšší riziko alimentárních infekcí. Těhotné ženy by proto měly vynechat domácí majonézy, syrová nebo nedostatečně tepelně upravená vejce, nedostatečně propečené maso, nepasterované mléčné výrobky nebo sushi obsahující syrové ryby. Opatrnost je na místě také u potravin, které byly delší dobu mimo lednici, při grilování nebo u zmrzliny z pochybných provozoven. Ovoce a zeleninu je vždy potřeba důkladně omýt.
Co je v normě a co už ne
K nejčastějším letním stížnostem těhotných žen patří také zhoršený spánek. Rostoucí bříško, častější návštěvy toalety a vysoké noční teploty představují náročnou kombinaci. Pomoci může dobře vyvětraná ložnice, lehké bavlněné povlečení, dostatek tekutin během dne a vlažná sprcha před spaním. Klimatizace ani ventilátor nejsou v těhotenství zakázané, odborníci ale doporučují vyhnout se přímému proudění studeného vzduchu na tělo a příliš velkým teplotním rozdílům mezi interiérem a venkovním prostředím.
Únava, zvýšené pocení, mírné otoky kotníků nebo občasné motání hlavy mohou být během horkých dnů běžnou reakcí organismu. Pokud se však obtíže po odpočinku a doplnění tekutin nezlepšují nebo se zhoršují, je na místě konzultace s lékařem.
„Okamžité vyšetření vyžaduje krvácení z rodidel, odtok plodové vody, pravidelné děložní kontrakce, výrazné oslabení nebo vymizení pohybů plodu, silná neustupující bolest hlavy, poruchy vidění, opakované mdloby, vysoká horečka, přetrvávající zvracení nebo průjem vedoucí k dehydrataci,“ uzavírá MUDr. Eva Leskauerová z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Slaný.
Většina žen zvládne letní těhotenství bez větších komplikací. Pokud si ale budoucí maminka není jistá, zda jsou její obtíže ještě běžnou součástí těhotenství, nebo už vyžadují vyšetření, je vždy lepší poradit se s lékařem.