Tenká powerbanka s vysokou kapacitou

Funkce a výkon současných tabletů a telefonů roste každým rokem. To, co bylo před pěti lety pouze „Sci-Fi“ je dnes běžnou součástí i levnějších zařízení. Co bohužel zůstává bez větších změn, je stále kapacita baterií.

Několik hodin práce nebo hraní dokáže vyčerpat do nuly i ten nejnovější tablet nebo telefon. A není nic nepříjemnějšího, než když například na dlouhé cestě odejde tablet při sledování oblíbeného filmu. Řešení se nabízí hned několik. Jedním z nich je pořízení powerbanky, která dokáže napájet a nabíjet vaše zařízení ať už jste kdekoli. Novinka v podání Varta Slim Power Bank nabízí potřebnou výbavu a hlavně kapacitu pro rozličná moderní zařízení. Základem je kvalitní tenká konstrukce z hliníku ukrývající Li-Polymer baterii s celkovou kapacitou 18 000 mAh. Uložená energie bez obav nabije až osmkrát telefon, ale také až třikrát tablet. Vzhledem k přítomnosti klasického USB a moderního USB-C portu je možné nabíjet všechna zařízení a dokonce připojit dvě najednou. S tím, že USB port nabízí výstupní napájení až 2,4 A a USB-C až 3 A. Rychlost nabíjení tak není limitována, ať již připojíte náročný mobil nebo tablet. O stavu nabíjení informují čtyři diody. Navíc pro nabíjení samotné powerbanky lze využít jak microUSB, tak i port USB-C. V základním balení nechybí 50cm microUSB nabíjecí kabel. Samozřejmě díky přítomnosti obou USB standardů je možné powerbanku použít také pro řadu dalších gadgetů, jakou jsou např. svítilny, větráčky nebo například USB nabíječku klasických AA/AAA baterií.

Powerbanka tak představuje ideální volbu nejen na dlouhé cesty, kde poskytne prodloužený provoz např. tabletu dětem na cestách. Stejně tak Varta dokáže vyřešit energetické potřeby například při stanování. Nicméně své výhody nabízí samozřejmě kdekoli.

www.varta-consumer.com