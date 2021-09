Tento víkend: Proseccofest na Pražském vinohradě

Babí léto je konečně tu a s ním i tradiční Proseccofest na Pražském vinohradě. Každý tak po náročném roce může prožít typické italské prázdniny za doprovodu teplého vánku a chladivého Prosecca ve skleničce. Villa Richter na Starých zámeckých schodech je místo, kde si třeba při západu slunce vychutnáte bublinky delikátního Prosecca z produkce rodinného vinařství italského tenisty Lucy Sereny.

První zářijový víkend se v areálu Pražského vinohradu u Villy Richter ponese v duchu výtečných šumivých vín, kde se ve velkém stylu představí významné vinařství Serena Wines 1881. Své 140 výročí od svého založení oslaví právě 4. a 5. září od 12:00-18:00 hodin a každý bude moci degustovat jejich výtečná šumivá vína, přesně tak, jak se hodí na jednoho z nejvýznamnějších producentů Prosecca na světě.

Letošní Proseccofest bude bohatý na ta nejvybranější svěží šumivá vína, které v sobě nesou italský esprit a současně se snoubí s elegancí italského léta. Odlehčená atmosféra s tematickými ochutnávkami celé chuťové palety Prosecca doplní výtečné gastronomické speciality. Ty své hosty zanesou až do italské krajiny, kde stejně tak jako na Proseccofestu nikdy nechybí ani podmanivá hudba a celkově dobrá zábava. Vydejte se vstříc nezapomenutelnému zážitku, který si podmaní všechny smysly v duchu pravého dolce vita!

Podrobný program najdete ZDE

Trocha historie: Kde se vzalo Prosecco…

Prosecco se začalo vyrábět již před dvěma tisíci lety z odrůdy Glera. Po vesnici, která toto osvěžující víno začala vyrábět, nese své jméno – Prosecco – dodnes. Ze severní Itálie se tak postupem času díky své podmanivé chuti rozšířilo do celého světa, i když přesný otisk, tak jak ho známe dnes, získal až ve 20. století. Prosecco je známé pro svou slámově žlutou barvu a dlouhotrvající perlení. Šumivé víno potěší i svou vůní, ve které jsou cítit bílé květy, jablka nebo hrušky. Mírný obsah alkoholu mu dodává lehkost, která osvěží každou chvíli s ním strávenou.

Vinařství, pro které Prosecco hraje prim

Ne každé vinařství dokáže ze svých vinic vykouzlit Prosecco. Jak tedy poznat to pravé a mít tak jistotu, že na stole máte to pravé italské? O všem vypovídá označení DOC, což znamená Denominazione di Origine Controllata a je to záruka toho, že vína jsou s kontrolovaným původem v Itálii.

Vinařství SERENA WINES 1881 se pyšní širokou škálou šumivých bílých i červených vín. Všechny značky tohoto vinařství jsou vyráběny v domě Serena, kde se rodí ta nejvybroušenější italská šumivá vína. Historie tohoto rodinného vinařství se datuje od roku 1881, kdy se pan Noble Pietro Serena rozhodl založit vinařskou společnost, jejíž vína se pomalu dostávala do celého světa.

Pražský vinohrad – Svatováclavská vinice a Richterova vila

Svatováclavská vinice a Richterova vila stojící v její dolní části je součástí Pražského hradu. Podobně jako nejvýznamnější vinohrady ve Franci, je celá vinice obehnána zdí, aby byla chráněna před okolním nebezpečím. Svatováclavská vinice s mimořádně dobře exponovaným jižním svahem je nejstarším vinohradem v Čechách a je tak dokladem dlouhé vinařské tradice na zdejším území. V roce 2008 byla zde obnovena výsadba révy a po generální rekonstrukci celého areálu bylo celé území poprvé ve své více než tisícileté historii zpřístupněno veřejnosti. Jsou zde vysazeny dvě základní odrůdy révy vinné: Ryzlink rýnský a Rulandské modré (Pinot noir) – dvě nejušlechtilejší odrůdy severních vinařských oblastí. Kromě toho je podél vyhlídkové cesty vysazeno 35 odrůd révy vinné zapsaných v Odrůdové knize ČR.