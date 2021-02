Teploměr Sejoy měří horečku, ale i teplotu dětského mléka či vody ve vaně

Již za jedinou sekundu, navíc s vysokou přesností a bez dotyku, zjistí aktuální teplotu moderní teploměr Sejoy. Přístroj má oblé křivky, pro jejichž tvary je prvořadá ergonomie a uživatelský komfort. Vyniká precizním zpracováním, snadnou ovladatelností i mnoha funkcemi.

Přístroj byl speciálně navržen pro měření tělesné teploty na čele, ale nechybí mu ani objektový režim, který pomůže přesně změřit například teplotu dětského mléka nebo vody ve vaně. Patentovaný tvar objektivu infračerveného záření zajišťuje vysoce přesné měření teploty. Stačí přiblížit sondu a stisknout tlačítko.

Naměřené hodnoty zobrazí přehledný podsvícený LCD displej. Přístroj navíc výsledky měření také vyhodnotí. Při naměření teploty vyšší než 37,8 ˚C automaticky upozorní na horečku zvukovým signálem, a to dlouhým pípnutím, po kterém následují tři krátká pípnutí, a navíc také ikonou na displeji. V případě horečky je to smutný obličej, při teplotě nižší se ikona usmívá. Paměť přístroje uchová až deset výsledků měření, a to spolu s údajem o dni, hodině i režimu měření.

Funkce automatického vypínání šetří baterii přístroje, nutnost výměny baterií (2x AAA) signalizuje ikona na displeji.

Teploměr Sejoy je k dostání v lékárnách a na lékárenských e-shopech, např. benu.cz, drmax.cz, biotika.net.

Více na www.variopharma.cz.