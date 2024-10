Testovali jsme: produkty Frosch Baby EKO

Do testování Frosch Baby Hygienického čističe dětských potřeb a omyvatelných povrchů EKO & Frosch Baby Mycího prostředku na kojenecké lahve a dudlíky jsme zapojili naše čtenářky – maminky malých dětí, a zde jsou výsledky.

Logo Frosch Baby označuje hypoalergenní řadu produktů, kterou značka Frosch vyvinula speciálně pro bezpečí novorozenců a malých dětí. Produktová řada Baby usnadní maminkám výběr vhodných produktů pro svoji domácnost, protože je kompletní a zahrnuje vše od prostředků pro použití v kuchyni, přes praní až po hygienu dětí. Spolu s pracími prostředky jsou v řadě Frosch Baby také čisticí prostředky, určené pro bezpečné poznávání světa – Mycí prostředek na kojenecké lahve a dudlíky a Hygienický čistič dětských potřeb a omyvatelných povrchů. Právě tyto dva produkty testovaly maminky.

INFORMACE OD VÝROBCE:

Pro umývání veškerého kojeneckého vybavení a nádobí je zde Frosch Mycí prostředek na kojenecké lahve a dudlíky EKO, 500 ml. Hypoalergenní složení čistí důkladně odolné zbytky mléka, šťáv a dalších pokrmů a beze zbytku se z nádobí opláchne. Složení s neutrálním pH je vhodné o pro alergiky, neobsahuje barviva ani vonné oleje a barviva. Doporučená cena je 119 Kč.

Frosch Hygienický čistič dětských potřeb a omyvatelných povrchů EKO,

500 ml vyčistí dětské doplňky, jako jsou přebalovací pulty, jídelní židličky a omyvatelné hračky. Dermatologicky testované složení s neutrálním pH, bez parfému a barviv je navíc doplněno provitaminem B5. Doporuč. cena je 124 Kč.

ZKUŠENOSTI MAMINEK:

SIMONA, maminka Karolíny (6 let) a Jonáše (3 roky)

Jako pracující maminka dvou malých dětí hledám produkty, které mi usnadní každodenní úklid a péči o domácnost, aniž bych ohrozila bezpečnost svých dětí nebo obětovala šetrnost k přírodě. Produkty od Frosch, konkrétně EKO Baby hygienický čistič a mycí prostředek na dětské potřeby, mě v tomto směru rozhodně nezklamaly.

Oceňuji především bezpečné složení těchto produktů. Hygienický čistič jsem použila takřka na všechno – od hraček až po jídelní stůl, přičemž se nemusím obávat, že by děti přišly do kontaktu s něčím nebezpečným. Mycí prostředek je jemný k pokožce, takže se nemusím bát, když myji nádobí ručně bez rukavic. Zároveň však bez problémů odstraní zbytky mléka nebo jídla.

Výrobek je nejen šetrný k dětem, ale také k přírodě. Miluji, že používám produkt, který minimalizuje negativní dopady na životní prostředí. Skvělé je, že ho mohu použít na různé povrchy, od plastových hraček až po stoly, židličky a dokonce i podlahy. Perfektně odstraňuje špínu, otisky a různé skvrny.

Co bych vylepšila? Asi bych uvítala koncentrovanější složení, aby čistič vydržel o něco déle. U dvou dětí mám poměrně velkou spotřebu a balení 500 ml se rychle vypotřebuje. Prostředek je trochu řidší než jiné mycí prostředky. Hustší konzistence by byla určitě výhodou.

LUCIE, maminka Matěje (8 let)

Ač mám dítě již trošku odrostlé, produkty, které znám již déle, využívám i nadále. Velmi totiž oceňuji jemnost a šetrnost Mycího prostředku na dětské potřeby. Syn je sportovec a používám ho především na důkladné vymývání sportovních láhví s delším pítkem. Prostředek se vymyje beze zbytku, nezůstává po něm žádná vůně a ani pachuť. Klasické mytí v myčce s tabletou toho nedosáhne. Mám tak jistotu důkladného vyčištění a hygieny. To vše bez obtěžující silné parfemace.

Hygienický čistič na povrchy Eko baby Frosch využívám na čištění povrchů v domácnosti při běžném provozu, ale také na příležitostné čištění školních potřeb a sportovních potřeb, které dostávají dost zabrat. I přes šetrné složení nedělá kompromisy v účinnosti čištění a mám jistotu, že je vše důkladně hygienicky čisté. Prostředky zejména oceňuji v době vyššího výskytu nemocí, například teď na podzim.

Cíleně vybírám výrobky, které splňují mé nároky na ekologičnost a bezpečné složení, což výrobky Frosch zcela naplňují. Celkově jsem velmi spokojená a mohu jen doporučit.

ADÉLA, maminka Terezky (5 let) a Klárky (2 roky)

Frosch Mycí prostředek na kojenecké lahve a dudlíky znám již od narození Klárky, kdy jsem ho poprvé použila právě na kojenecké lahve a dudlíky. Od té doby ho nadále používám na nádobí, které nedávám do myčky. Klárka doteď vyžaduje svou večerní porci mléka v lahvičce, takže volím její ruční mytí. Často i ostatních skleniček rodiny. Mám tak prostě jistotu, že sahám po výrobku, který je šetrný, neobsahuje množství škodlivých látek a leštidel. Skleněné lahve i skleničky zůstávají krásně čisté a lesklé, i když se prostředek beze zbytku smyje.

Frosch Hygienický čistič dětských potřeb a omyvatelných povrchů používám také velmi ráda. Čistila jsem jím například přebalovací pult. Nadále pak používám na hračky, které si to žádají. Kromě toho ale i na celou řadu povrchů především v kuchyni.

Samozřejmě jsme rodina, která se snaží žít ekologicky a používat co nejméně chemikálií v domácnosti. Proto zvlášť vítám odbouratelné balení a šetrné složení těchto výrobků, na které se můžu naprosto spolehnout, že jsou pro děti bezpečné. Důležitý je pro mne i pocit svěžesti, které oba přípravky poskytují, a to bez přílišné parfemace. Rozhodně je mohu doporučit maminkám, které hledají ekologické a účinné domácí čisticí prostředky.

MONIKA, maminka Lucky (10 let) a Patrika (2,5 roku)

Alternativní čisticí prostředky značky Frosch mohu vřele doporučit. Zaujaly mě jak svou šetrností k životnímu prostředí tak svou účinností. Zvlášť oceňuji, že účinné látky jsou přírodního původu, a proto snadno biologicky odbouratelné. Obaly jsou opětovně recyklovatelné.

Frosch Hygienický čistič dětských potřeb a omyvatelných povrchů má praktický rozprašovač. Použila jsem jej hlavně na omyvatelné hračky, ale například i na kuchyňskou linku a dětské prostírání z umělé hmoty. Výsledkem byl čistý, svěže čistotou vonící povrch. Zkusila jsem použít prostředek na vodovodní baterie, a také zde jsem byla příjemně překvapena. Po jednoduchém otření suchým hadříkem se krásně leskly.

Frosch baby Mycí prostředek na kojenecké lahve a dudlíky se buď naředí s vodou, nebo se používá čistý, neředěný na zaschlé skvrny od jídla. Vyzkoušela jsem ho na vymytí dětských lahví na vodu. Lahve znatelně prokoukly. Přípravek je neparfémovaný a nezanechává žádný film. Taktéž jsem ho použila na zaschlé zbytky jídla na krájecím prkénku a jiném nádobí, kde připravuji jídlo pro celou rodinu.

Přípravky mají neutrální pH 5,5, ale přesto doporučuji po práci s nimi promazat kůži na rukou vhodným krémem.