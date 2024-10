Testovali jsme: Pilot FriXion Ball a gelové rollery Pilot G-2

Japonská značka Pilot je skutečným inovátorem v oblasti psacích potřeb. Jeho jedinečná inkoustová technologie použitá u řady FriXion umožňuje rychlé a hladké psaní. Zároveň nabízí možnost jednoduchého vymazání bez potřeby použití různých korektoru. Gelové rollery jsou pak skvělým pomocníkem při zvýrazňování textů a poznámek.

Neboj, chybuj, gumuj a buď jako Pilot!

Co se nepovede, to se dá jednoduše vygumovat, opravit nebo přepsat. Pera Pilot FriXion Ball se dlouhodobě zabydlela v penálech školáků všech věkových kategorií. Spolehlivé pero je prostě must-have, protože nabízí nespočet benefitů: rozvíjí psací schopnosti i vizuální myšlení, dovoluje experimentovat, a tím i vyjadřovat kreativitu nebo přehledně organizovat text, poznámky i myšlenky. Děti se mohou učit psát bez obav z chyb, a získat tak při psaní větší sebedůvěru. Široká škála barev pak menší děti inspiruje k tomu, aby se naučily psát.

INFORMACE OD VÝROBCE:

Gumovací pera Pilot FriXion Ball (doporučená MOC 76,90 Kč):

Jejich použití je jednoduché – inkoust FriXion lze snadno vymazat pomocí speciálního gumového konce pera, aniž by zanechal šmouhy nebo poškodil papír. Žádné korektory, žádné škrtance, jen čistá a úhledná práce. Kulička pera poskytuje hladký tok inkoustu, což umožňuje plynulé a přesné psaní. Pilot FriXion Ball je vybaven gumovým ergonomickým úchopem, který poskytuje pohodlné a stabilní držení pera, ruka se příliš nenamáhá. Pera jsou k dispozici v široké škále barev, které školákům pomáhají při organizaci a jsou vyrobena z kvalitních materiálů, zajišťující jejich dlouhou trvanlivost i při intenzivním používání.

Díky možnosti gumování nemusí rodiče kupovat další korektory nebo pera pro přepisování textu po vyzmizíkování. K dispozici jsou i náhradní náplně ve všech barvách, tímto jsou úsporné. V neposlední řade Pilot FriXion Ball je ekologickou volbou, protože přispívá k redukci odpadu. Pera jsou vyrobena minimálně z poloviny z recyklovaných materiálů a díky gumování šetří i papír. K ochraně životního prostředí přispívá i výměna náplní v peru. Inkoust je bezpečný pro použití dětmi, splňuje nejpřísnější normy kvality a bezpečnosti.

Gelové rollery Pilot G-2 (doporučená MOC 57,00 Kč):

Co je barevné, to září, a je tím pádem nepřehlédnutelné. A to se hodí především při učení. Výrazný inkoust rollerů zanechá za sebou na papíře intenzivní stopu. Hned několik základních i zářivých nebo neonových barev ocení nejen školáci a studenti, ale všichni, kteří se nebojí barev a chtějí se ve svých zápiscích dobře orientovat.

Gelový roller Pilot G-2 kombinuje moderní technologie a design. Ergonomický tvar s gumovou zónou se snadno drží a jediným cvaknutím je pero připraveno k akci. Vysoce odolná kulička z karbidu wolframu, která je umístěná v hrotu, si zachovává svůj tvar a spolu s ultra jemným gelovým inkoustem zajišťuje vysoký komfort psaní. Možnost výměny náplní a intenzivní neonové barvy oslní každého školáka.

JAK TO VIDÍ RODIČE:

SIMONA, maminka Karolíny (6 let) a Jonáše (3 roky)

„Jako maminka dvou dětí, které rády tvoří a objevují možnosti světa kolem sebe, jsem velmi ráda, že jsem poznala výrobky Pilot FriXion Ball a Pilot G-2. Tato pera se staly nedílnou součástí našeho každodenního tvořivého a školního života. Oba výrobky skvělé a doporučila bych je pro každou rodinu, která hledá kvalitní a praktické psací potřeby pro děti.

Má šestiletá dcera je nadšená z možnosti gumování inkoustu, když se náhodou něco nepovede a já jsem šťastná, že můžu poskytnout něco, co podporuje její kreativitu a učení. Tříletý syn nejvíce oceňuje širokou škálu barev.

Především bych vyzdvihla zdravé držení pera, úsporu peněz (jelikož se dají dokoupit inkoustové náplně samostatně), dále bezpečnost inkoustu a celkově kvalitu zpracování. Díky tomu se nebojím pera půjčovat i malému dítěti. Spousta lidí, včetně mě, dnes řeší i ekologický dopad a v tomto ohledu jsou pera od Pilotu skvělou volbou. Zčásti jsou vyrobena z recyklovaných materiálů, díky možnosti gumování inkoustu šetří papír a celkově tak redukují odpad. Jako levák já sama nejvíce oceňuji rychlost schnutí inkoustu, který se díky tomu nerozmazává. Konečně se nemusím bát šmouh a zamazání hřbetu ruky.“

LUCIE, maminka Matěje (8 let)

„Měli jsme možnost vyzkoušet pera Pilot. Syn je na prvním stupni základní školy. Mívá tendence při psaní hodně tlačit, což se podařilo zredukovat díky tomu, jak snadno a plynule se s perem píše. Vyloženě mu to odlehčilo ruku. Vyhovuje mu ergonomický úchop a celkově byl spokojený. Aktuálně při vyučování nemají povoleno zápisky perem gumovat, nicméně domácí přípravu nám to velmi usnadnilo. Nerad škrtá, ale chyby samozřejmě dělá, a tak stačí vygumovat a přepsat. Já velmi oceňuji, že je pero vyrobeno z recyklovaného materiálu a obecně celkovou úsporu, inkoust dlouho vydrží. Zvýrazňovače mají krásnou sytou barvu, lehce se používají, takže za nás velká spokojenost. Určitě budeme kupovat dále.“

JANA, maminka dvojčat Emmy a Elly (12 let)

„Obě mé dcery velmi rády kreslí a s velkým nadšením vyzkoušely jak gumovací pera Pilot Frixion Ball, tak i zvýrazňovače Pilot G-2. Jsou perfekcionistky, a tak rády upravují každou linku do dokonalosti, takže z možnosti gumování byly naprosto unešené. Oproti klasickým tužkám a gumám navíc ocenily, že opakované opravování neničí papír. Já přitom oceňuji, že víčka drží krásně pevně, takže se v penálech a taškách omylem nic nepokreslí. Ve tvorbě obrázků dcery mohly využít širokou paletu barev, kterou značka Pilot nabízí, takže zatím nepotřebovaly žádné doplňovat.

Pera jsem vyzkoušela a použila nakonec i já. Například v práci při vyplňování karet pacientů, kde se mi velmi hodí gumování, ale i doma, když si zapisuji nové recepty, protože ráda objevuji stále něco nové. U nich si pak gelovými rollery můžu zvýraznit různé druhy přísad, abych se hned na první pohled orientovala. Na práci se zvýrazňovači si při učení a psaní poznámek ve škole pomalu začínají zvykat i dcery. Jsem ráda, že si takto snadno osvojí návyky, které pak využijí i při dalším studiu.”

JITKA, maminka Moniky (11 let)

„Gumovací pera Pilot Frixion Ball můžeme na 100% doporučit. Dcera je začala používat ve druhé třídě, a to bylo radosti, že může chybu vygumovat a napsat slovo správně. Sešity začaly být úhledné a děti to gumování doslova bavilo. Pero klouže po papíru velmi snadno, stopa inkoustu je jednolitá, podle síly hrotu. Děti měly dovoleno používat černé a modré pero. Pero kupujeme každý rok podle potřeby, pokud ho neztratí, jsou výhodné náhradní náplně. To znamená celkem zajímavou úsporu peněz, protože školáci vypíší náplň celkem rychle. Pero se dobře drží i dětskou ručičkou a má hezký design. Nyní je dcera v 6. třídě, používá celou barevnou škálu per Pilot FriXion Ball. Barvy střídá podle toho, jakou úpravu sešitu si zavede. A že jich má už hodně! Jiné barvy a grafika na český jazyk, hudební výchovu, zeměpis, přírodopis atd.

Ještě poznámka ke gumování: překvapilo nás, že gumování neničí papír, pokud si dítě dá záležet, zůstane hladký a znovu napsané písmeno není rozpité.

Další skvělou pomůckou při psaní školních sešitů i domácích úkolů jsou gelové rollery. Dcera je používá na zvýraznění důležitých nadpisů a informací, také s nimi kroužkuje důležitá slova, a upozorňovací značky, např. otazníky, vykřičníky.

V neposlední řadě, teď v 6. třídě, kdy už si žáci začínají dělat samostatné výpisky z učebnic, pomáhají rollery při zvýraznění stěžejních informací a výpisků definic. Neonové barvy se dětem líbí, rollery nemají víčko, tudíž se víčka neztrácejí. Gelovým inkoustem se velmi dobře píše, náplně jsou vyměnitelné a dcera už ani jiné nechce. Vřele je doporučujeme a někdy je kupujeme i jako dárek pro kamarádky.“

MIREK, tatínek Martina (14 let) a Petry (11 let)

„Možnost vyzkoušet celou barevnou škálu gumovacích per Pilot nám umožnilo hravé psaní a tvoření na dobrých pár večerů. I když jsme tuto značku již znali, kupovali jsme dětem především modrou barvu, kterou používaly běžně ve škole a při psaní domácích úkolů. Musím říct, že v případě Martina mu přechod na toto pero (zhruba v páté třídě) trochu i zlepšilo písmo, vlastně od začátku školní docházky jsme s tím vždy trochu bojovali a vystřídali jsme nejrůznější značky dostupné na trhu. Děti samotné, kromě široké škály barev (konečně něco jiného než ta věčná modrá!), chválily úchop jak per, tak zvýrazňovačů. Petru pak náramně bavilo listovat ve svých sešitech a zvýrazňovat to důležité.

Protože i děti vedeme k ekologičtějšímu myšlení, potěšilo nás, že výrobci jsou schopni při výrobě těchto per použít i recyklovaný materiál. Rodinný rozpočet pak vysloveně jásá, že na trhu je dostatek náhradních náplní.

S klidným svědomím doporučuji všem rodičům, ale hlavně jejich dětem.“