Testovali jsme: Prémiové produkty – psací potřeby Pilot a sešity Clairefontaine

Začátek školního roku nesporně klade velké nároky na rodiče i děti, hlavně co se týká nákupu školních pomůcek. Na trhu je ohromné množství různých značek psacích potřeb i sešitů. Pro lepší orientaci jsme tentokrát zjišťovali, jak se dokáže snoubit japonská značka Pilot, neúnavný inovátor v oblasti psacích potřeb, a vysoce kvalitní papír sešitů francouzské značky Clairefontaine. A zde jsou zkušenosti rodin:
Vymazat, přepsat a vesele pokračovat? Ano, s gumovacími pery Pilot FriXion Ball je to samozřejmost. Díky jejich termosenzitivnímu inkoustu lze totiž každou chybu snadno smazat a ihned přepsat. Školní sešity a úkolníčky plné škrtanců jsou tak minulostí a malým školákům už se žádná chyba do cesty nepostaví. Ještě zábavnější je sledovat speciální limitované edice těchto per, které vyprávějí různé příběhy, inspirované komiksy.
Sešity s duší Francie potěší děti i dospělé. Francouzská značka Clairefontaine je důkazem toho, že školní sešity
a zápisníky nemusí být vůbec nudné. Značka kombinuje praktičnost s originálním designem a vytváří tak jedinečné produkty, které svým provedením a širokou škálou barev zaujmou každého školáka. Značka, která se vyznačuje vynikající kvalitou papíru se saténovým povrchem a vysokou bělostí, přichází hned se třemi produktovými řadami – Kids, Metric, Mimesys a Mimesys Pastel. Ačkoli kvalita sešitů Clairefontaine uspokojí i ty nejnáročnější, nezapomnělo se ani na ty nejmenší. A právě pro ně vznikla speciální řada Kids.
„Wow, hustý a super!“
MONIKA, maminka dvanáctileté Lucie Niny:
„Každodenní používání sešitů Clairefontaine a různých druhů psacích potřeb Pilot přináší několik výrazných benefitů:
Sešity jsou odolné, praktické a krásné. Není třeba je balit do dalších obalů, jsou dostatečně pevné, takže i přes jejich poněkud vyšší cenu je doporučuji. Jejich design je barevný, veselý, různorodý. Na každý školní předmět lze vybrat jiný a při pohledu do školní tašky dítě hned ví, kam sáhnout. Papír sešitů je vysoce kvalitní, pevný, hladký s jednolitou barvou. Pera i zvýrazňovače po něm hladce kloužou, neprosvítají a lze s nimi velmi rychle psát. Gelová pera Pilot mají krásné syté barvy, vyžadují trochu času a opatrnosti, aby se nerozmazaly. Zvýrazňovače Pilot Frixion jsou výborné na nadpisy a různá orámování a podkreslení, rychle schnou a dají se gumovat.
Cross Fountain Pen Ink je luxusní bombičkové pero. Inkoust je sytý, nerozpíjí se, umožňuje rychlé hladké psaní. Je třeba počkat, až inkoust zaschne.
Pro každodenní psaní si naše Lucka (7. třída) oblíbila především gumovací pera a zvýrazňovače, ale když píše něco extra krásného perem Cross, slyším jenom: Wow, hustý a super!“
Barvy čisté a jasné, papír příjemný na dotek
SIMONA, maminka sedmileté Karolíny a čtyřletého Jonáše:
„Mám doma dceru ve druhé třídě a malého syna, který jí při testování záviděl všechny ty krásné barevné sešity a pera.
Dcera si hned zamilovala gumovací pero FriXion Ball. Baví ji, že když udělá chybu, může ji rychle vymazat a sešit přitom pořád vypadá hezky upraveně. Gelová a kuličková pera píší hladce, plnicí pero zase přináší opravdovou radost z psaní a nemá potřebu úkoly v písance jen tak odbýt. Zvýrazňovače FriXion jsou skvělé nejen pro barevné odlišení textu, ale také pro přehledné označení důležitých informací – učení s nimi je zábavnější a přehlednější.
Syn se zase nemůže nabažit barevných obalů sešitů a už se těší, až je bude mít také. Jako tisková produkční si kvality papíru všímám možná víc než ostatní rodiče, a musím říct, že sešity Clairefontaine mě opravdu mile překvapily. Papír je hladký, příjemný na dotek a při psaní se inkoust nerozpíjí ani neprosvítá. Inkoust i zvýrazňovače na něm drží skvěle, barvy jsou jasné a čisté.
Co by šlo vylepšit? Třeba ergonomičtější tvary gumovacích per pro menší ruce a vyšší gramáž desek sešitů (tenké se bohužel rychle poškodí, když se nosí v aktovce). Celkově ale kombinaci Pilot a Clairefontaine hodnotím velmi pozitivně. Dětem se velmi líbí a já mám radost, že používají kvalitní a hezky zpracované pomůcky.“
Výhodou je guma!
ZUZKA, maminka osmileté Zuzanky a pětiletého Vašíka:
„Z testovaných per se dceři nejlépe psalo gumovacím perem Pilot Frixion ball. Psala snadno a vůbec neměla tendenci na pero tlačit. Uchopení pera je velmi příjemné. Menší nevýhodou je ta chvilka na zaschnutí, která je sice krátká, nicméně mladší ročníky si velmi rychle dokážou písmo rozmazat, protože se
s úchopem pera a postavením ruky teprve učí pracovat. Výhodou je guma.
Při gumování se pero nemaže a nezůstane po peru stopa. Tím, že není nutné na něj tlačit, nezůstane tam v podstatě žádný otisk.
Já sama jsem si vyzkoušela psaní s bombičkovým perem Cross Fountain Pen. Na papíře je dobře vidět a také design pera je velmi povedený. Malí školáci mají obvykle jiná předepsaná pera, především kvůli složitosti úchopu, který ještě plně neovládají. Rozhodně bych ho doporučila až pro starší ročníky. Pero Acroball 07 se velmi dobře drží, nicméně pro mladší dítě není dostatečně stabilní při psaní. Doporučila bych ho také spíše starším dětem.
Zvýrazňovač FriXion Light jde poměrně špatně gumovat, zůstává po něm stopa, ale jinak se v ruce drží velmi dobře a je také velmi dobře vidět.
Sešity Clairefontaine jsou při psaní na dotyk velmi příjemné. Pero je na papíře dobře vidět. Přijde mi, že sešity nemají větší gramáž než ostatní obyčejné sešity, tedy neměly by být v tašce ani těžké. Sešity speciální řady Kids (s většími mezerami mezi linkami) mají pěkný dětský design, který se dceři velmi líbil.“
Jsme zkrátka Pilot and Co. Family!
LUCIE, maminka devatenáctileté Lucie, šestnáctiletého Petra a desetiletého Františka:
„Gumovací pera, rollery, gumovací zvýrazňovače nechybí v naší domácnosti, ani v penálech a dalších zavazadlech našich dětí. Píšou, kreslí, zvýrazňují, vybarvují, podtrhávají a k tomu
do sešitů, bloků a záznamníků Clairefontaine.
Naše odrostlejší děti byly nadšené stejně, jako i nejmladší. S bombičkovým perem Cross dcera nejenže zaznamenává
do svého deníku nejsoukromější myšlenky, ale báječně se hodilo i k podpisu dokumentů, naposledy například přihlášky
do autoškoly. Je skvělé, jak vše funguje – pera se příjemně drží, nevytékají, dobře vypadají a staly se každodenním spolehlivým pomocníkem v celé rodině. Při gumování se papír neprotrhává, případně ani stránky učebnice, pero neprosakuje ani při pomalejším rytmu psaní a linka se nerozpíjí. V mé kabelce se zabydlel roller a tuším, že rodina najde pod stromečkem další modely či náplně, které jsou nejenže užitečné a spolehlivé, ale i velmi pěkné.
Všechny tyto vlastnosti určitě uvítají jak rodiče, tak i děti, kterým nebude ve škole nic komplikovat písemný projev a rodičům zase uleví třeba od praní školních tašek po nehodách, jak tomu nezřídka bylo za našich dětských let.“
„Jéj, to úplně zmizelo!“
KLÁRA, maminka třináctileté Terezky a desetiletého Jakuba:
„V naší rodině jsme se snažili nakoupit některé školní pomůcky
v předstihu, ale největší nápor byl stejně v prvních dnech školy, protože
až pak se vědělo přesně, jaké psací pomůcky či sešity budou konkrétně potřeba.
Naše Terezka už Pilot FriXion Ball znala, od čtvrté třídy měli povoleno psát s gumovacími pery. Jejich velkou výhodou je samozřejmě, že jsou
k dostání i náhradní náplně, a to jsme hojně využívali. Teď jsme se zaměřili na práci se zvýrazňovači Pilot FriXion Light, které jsou také gumovací. Gumování ale mizelo jen, když byla stopa úplně suchá, a to ne úplně. Zajímavé bylo, že se světlá žlutá hůře gumovala, než tmavší zelená. Terezku zaujala krásná barva plnicího bombičkového pera Cross a konstatovala, že se s ním píše velice hladce.
Desetiletý Jakub vysloveně jásal se slovy „Jéj, to úplně zmizelo!“, když viděl, jak krásně dokázal napsanou chybku opravit (Pilot FriXion Ball). Mám dojem, že ho to inspirovalo k tomu, že se bude více věnovat domácím úkolům.
Sešity Clairefontaine nám udělaly vysloveně radost! Krásný, hladký bílý papír, celá škála barev obalů, z nichž si vyberou kluci i holky. Terezka si vybrala sešit s obalem z odolného plastu jako svůj úkolníček, ten bude mít nejčastěji v ruce. Obaly sešitů vypadají také velice kvalitně a doufám, že ustojí i trochu drsnější zacházení v batohu.
Všechny testované produkty mohu doporučit!