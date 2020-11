Tip na dárek: Jak rostu – Kniha pro zaznamenávání mého dětství

Co může být v lidském životě víc než narození miminka? Pro rodiče je dítě životním posláním a s láskou mu věnují svou péči, čas a energii. A i když se zdá, že některé chvíle či události nelze zapomenout, taková „kronika“ se pro jistotu vždy hodí.

Posláním této knížky je zachytit významné okamžiky života dítěte od narození až po práh dospělosti. Nejvíce prostoru je věnováno prvním dvanácti měsícům a dále druhému a třetímu roku života. Je to období těch největších pokroků, které mohou rodiče do knížky jednoduše zaznamenat.

Ale i pozdější období dětství je plné zážitků, objevování a získávání zkušeností. Proto je v knížce prostor na stručné zachycení dalších let až do osmnáctých narozenin.

Zpočátku budou knížku „Jak rostu“ vyplňovat rodiče, později se může přidat i dítě se svými obrázky, zápisky nebo fotografiemi. V knížce je prostor i pro vzkazy dalších příbuzných a kamarádů.

Knížka „Jak rostu“ obsahuje pečlivě vybrané otázky, originální ručně malované ilustrace a má poctivou vazbu, aby vydržela po generace. Stane se cennou kronikou dětství a pomůže uchovat nejhezčí momenty společného života, ke kterým se bude s radostí vracet nejen hlavní hrdina nebo hrdinka, ale i rodiče, a jednou třeba i budoucí potomci.

Knížka má 128 stran, velký formát 30 x 30 cm, vysokou gramáž papíru a díky svému reprezentativnímu vzhledu může sloužit jako nádherný dárek k narození dítěte. (Doporučená cena: 590 Kč)

Více informací na www.familium.cz