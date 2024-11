Tip na víkend i nadcházející adventní čas

Centrum Černý Most letos zahájí svůj vánoční program již tuto v sobotu, 16. listopadu nezapomenutelným zážitkem inspirovaného nadčasovým příběhem Malého prince, a to jedinečnou lední show. Ve stejný den začne výstava výtvarnice Elišky Podzimkové, která návštěvníky provede kouzelným světem Malého prince. Závěrem show vystoupí zpěvák Adam Mišík, který vánoční písní podtrhne sváteční atmosféru a popřeje všem krásný adventní čas.

Adventní čas se letos v Centru Černý Most ponese v duchu Malého prince. Kniha, která minulý rok oslavila své osmdesáté narozeniny, okouzluje dodnes děti i dospělé svým laskavým a filozofickým příběhem. Příběhu o Malému princi bude patřit i letošní Lední show, která se uskuteční v sobotu 16. listopadu v 17.00 před západním vstupem.

V hlavní roli Malého prince se představí Matyáš Bělohradský, dvojnásobný mistr České republiky. Vypravěčem, samotným Antoinem de Saint Exupérym, se stane talentovaný umělec a komik Endru, který diváky za doprovodu živé hudby provede kouzelným světem. Magický příběh, vynikaující bruslařské výkony a krásné kostýmy zaručeně naladí na nadcházející advent.

Výstava Malý princ od ilustrátorky Elišky Podzimkové

Návštěvníci Centra Černý Most se mohou během předvánočního období přenést do kouzelného světa Malého prince díky unikátní expozici, v níž jej svými ilustracemi ztvárnila umělkyně Eliška Podzimková. Výstava plná fantazie bude slavnostně zahájena 16. listopadu po Lední show a uvede ji zpěvák Adam Mišík společně s komikem Endru. Expozice bude následně k vidění každý den od 9.00 do 21.00 hod.

Děti se během výstavy budou moci prostřednictvím kouzelného kukátka dostat do světa Malého prince a prožít tak příběh na vlastní kůži. Na této pohádkové cestě si zkusí roli pilota a řídit letadlo, mohou obdivovat planety nebo potkat lišku. Výstava bude probíhat do konce roku. V rámci ní budou probíhat také sobotní dílničky pro děti, kde si budou moci vyrobit vánoční ozdobu, přání nebo svojí vlastní mini planetku.

Venkovní kluziště

Už před Lední show si lidé budou moci vyzkoušet bruslení, piruety či překládání na venkovním kluzišti, které je otevřeno od 9. listopadu. Pro malé i velké bruslaře je k dispozici půjčovna bruslí a také občerstvení. Děti mohou využít i lekce ledního bruslení s profesionálními trenéry. Kluziště bude otevřeno až do 31. prosince. Po Novém roce si návštěvníci mohou znova zabruslit od 7. ledna do 25. února.