Tip na výlet: Zámecká Oranžerie na Dobříši

Proč za unikáty jezdit do daleké ciziny, když jeden máme téměř na dosah. Rozsáhlý areál parku zámku Dobříš ukrývá doslova barokní skvost, který v českých zemích nemá rovného. Jedná se o nově zrekonstruovanou Oranžerii, čili zámecký skleník.
(Fotografie: Kamila Kohoutová)
Samotný zámek vznikl v polovině 18. století, na něj navazující zahradu dokončili o deset let později a existenci Oranžerie máme doloženou už k roku 1765. Svou délkou téměř 90 metrů patří k největším stavbám svého druhu v naší zemi. A naprostým unikátem je i vodní systém, kdy přímo pod stavbou vede kanál, který napájí fontánu uprostřed zahrady. Při pohledu z dokonale upravené francouzské zahrady pak oko návštěvníka upoutá její severní průčelí. Namísto tehdy běžných architektonických prvků se již od počátku pyšnila dokonalou malířskou iluzí ideální architektury. Malba prošla několika obnovami, a ani ta poslední v 70. letech 20. století bohužel nedokázala zabránit jejímu chátrání.
Rekonstrukce Oranžerie se tak stala pomyslnou tečkou za mnohaletou a velmi náročnou rekonstrukcí celého zámeckého areálu, která započala téměř ihned po navrácení panství rodu Colloredo-Mannsfeld v roce 1998. Návštěvník tak může obdivovat francouzskou zahradu včetně teras, bohaté sochařské výzdoby a fontány Napájení koní Heliových, vytvořenou Františkem Ignácem Platzerem. Malba oranžerie byla kompletně rekonstruována na základě detailní fotodokumentace a historických podkladů pomocí moderní silikátové technologie, jež by měla zaručit její dlouholetou stálost.
Mimořádnou obnovu ocenil i Národní památkový ústav prestižním oceněním Patrimonium pro futuro, kterou z rukou generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové koncem roku 2025 převzali majitelé zámku rodina Colloredo-Mannsferd, ředitel zámku Pavel Krejcárek a malíř Milan Strnad.
Oranžerie však nežije jen minulostí, dnes v ní najdete interaktivní výstavy pro celou rodinu. Expozice Voda seznamuje děti s příběhem vody a expozice Tajemný les dává nahlédnout do bohatého života okolních lesů. Děti se dozví, kdo všechno žije v lese, co v něm roste nebo jaký má význam pro náš život.
Neméně poutavou je i Galerie Zdeňka a Emilie Milerových a především příběh výtvarníkova legendárního Krtečka. Nejmenší návštěvníky potěší hernička s postavičkami Krtka a jeho kamarádů.