Tipy na svačinky, které drží krok s prázdninovým tempem

Slunečné dny, výlety do přírody, první dovolené i dlouhá odpoledne strávená u vody nebo na dětském hřišti.
Léto přináší rodinám s malými dětmi spoustu společných zážitků, ale také potřebu mít po ruce svačinky, které zvládnou tempo prázdninových dnů a spolehlivě doplní energii malým objevitelům.
Zdroj fotografií: Hamánek.cz
Hamánek přináší inspiraci na letní svačiny, které doprovodí děti při všech prázdninových aktivitách. Bezlepkové kukuřičné a hráškové křupky jsou ideální volbou na průběžné mlsání mezi koupáním, hrou nebo při cestování, zatímco ovocné kapsičky s tvarohem se hodí vždy, když není čas ani prostor na přípravu svačiny. Nově s vyšším podílem tvarohu (15 %) v kombinaci s ovocem (85 %) přinášejí kapsičky vyváženou svačinku bez přidaného cukru, škrobu i vody, zato s vitaminem C pro podporu imunity. Díky kompaktnímu balení se snadno vejdou do každé tašky a rodiče je tak mohou mít vždy po ruce – v batohu, kočárku i plážové tašce.
Na delší dovolené se skvěle hodí také Hamánek multipack s ovocnými přesnídávkami ve skle. Kromě oblíbených příchutí ze 100% ovoce – jahoda, jablko, meruňka a banán s tvarohem – obsahuje také znovuplnitelnou kapsičku, kterou lze opakovaně naplnit oblíbenou ovocnou přesnídávkou a mít ji vždy připravenou po ruce.
Novinkou na trhu jsou kukuřičné či hráškové křupky Hamánek s mořskou solí. Oboje mají jemnou a nadýchanou texturu, neobsahují lepek a jsou jen jemně dochucené mořskou solí. Ty hráškové mají 80 % podílu hrachu a tím jsou i přirozeným zdrojem bílkovin.
Křupky dostanete koupit v balení 30 g na doporučenou MOC 24,90 Kč.