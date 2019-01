Tři klíče pro radostné hodiny klavíru s dětmi

Jak jen mohou být pyšní rodiče, když při rodinné sešlosti mohou pronést kouzelnou větu ke svému dítěti „Pojď nám něco hezkého zahrát!“ Hraní na klavír je komplexní záležitost, a malý pianista se musí hned od začátku naučit hodně věcí najednou…

Pedagožka hry na klavír Eva Suchánková ve svém Klavírním studiu (www.lekceklaviru.cz) i ve svém projektu Procházka světem klavíru má jedno velké přání, aby výuka hry na klavír probíhala v přátelské, vzájemně podporující a motivující atmosféře mezi učitelem a žákem. O to se velmi snaží se svými žáky, a podporuje jejich radost z hraní na klavír a z hudby. Ze zkušenosti ví, že je důležité od začátku používat TŘI KLÍČE odemykající cestu radostným hodinám klavíru:

KLÍČ PRVNÍ: Vzbuzení nadšení a zájmu dětí o hru na klavír

Od první chvíle je třeba snažit se dítě nadchnout a zaujmout pro hru na klavír. Pro ně by měla první hodina klavíru být takové WOW, jako když Harry Potter poprvé přijel do Bradavic. Měli bychom dítěti představit klavír jako nový magický svět plný barev, zvuků, příběhů a nekonečných možností, a nadchnout ho, aby tento svět začalo objevovat.

S malými dětmi je nesmírně důležité se u klavíru „neučit“, ale hrát si, protože hra je pro ně nejpřirozenějším způsobem komunikace s okolním světem a jeho poznávání. Ve hře jsou také ve své nejvyšší emoci, protože hra je baví. Když si děti hrají, daleko déle udrží pozornost, a tím se velice zvyšuje efektivita učení. A geniální na tom je to, že děti nemají pocit, že se učí.

KLÍČ DRUHÝ: Aktivní spolupráce s rodiči

Aktivní spolupráce s rodiči je na začátku klavírního vyučování něco jako základní stavební kámen, ze kterého časem vyroste katedrála. Děti následují vzory, které vidí okolo sebe, a největšími vzory jsou pro ně jejich vlastní rodiče. Pokud dítě vidí, že rodič je nadšený z hodin klavíru, fyzicky je přítomen s dítětem na hodině klavíru a spolupracuje s pedagogem, bude cítit další potvrzení toho, že hraní na klavír stojí za to. Je dobré, aby s dětmi, které se začínají učit hrát na klavír, byli na hodině i maminka či tatínek, aby viděli, jak pedagog s dítětem pracuje a mohli doma správně podpořit jeho domácí přípravu. Pedagog vidí svého žáčka obvykle jen jednou týdně, proto je pravidelná domácí příprava velmi důležitá a zároveň díky pomoci rodiče může navazovat kvalitně na to, co se dítě naučí při hodině.

KLÍČ TŘETÍ: Budování vztahu a důvěry mezi učitelem a žákem

Od prvních hodin klavíru je nutné, aby učitel pracoval na budování vztahu mezi ním a žákem. Vztahu, který je založen na vzájemné důvěře a sdílení radostí i starostí, které je na společné klavírní cestě provázejí. Učitel klavíru musí dát dětem najevo, že když jim něco nejde, je tam pro ně, aby jim s tím pomohl. Jedině tak budou děti s radostí překonávat výzvy při hraní na klavír a učit se nové věci.

Věřte, že hodiny klavíru, ve kterých aktivně používáme všechny tři klíče, mají úplně jiný rozměr. Všichni, kdo se na hodině klavíru totiž podílejí – učitel, dítě i rodič – budou spokojení a nadšení. A zaručuji vám, že budete mít nejen krásnou atmosféru na hodinách, ale vaše děti budou také velmi dobře a krásně hrát.

Článek je zkrácenou verzí z blogu Procházka světem klavíru (www.evasuchankova.cz) klavírní virtuosky a pedagožky Evy Suchánkové, kde najdete mnoho dalších zajímavostí!