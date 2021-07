Udýchá alergik dětský tábor?

Děti, léto, tábory. Společným jmenovatelem jsou nezapomenutelné zážitky, přátelství, ale i úskalí s tím spojená. Mezi ty patří i alergie. Zejména u dětí počet alergiků strmě stoupá. Neléčená forma může vést až k astmatu. I přes to, že tábory přímo vybízejí k venkovním aktivitám, ne každý si je plně užije. Přitom se tato nemoc dá už jednoduše léčit a alergik nemusí stát stranou od kolektivu.

Kvetoucí stromy, vonící tráva, poletující pyl či neviditelní roztoči v táborových chatičkách. To vše umí pořádně potrápit nejednoho alergika. Alergie podstatně zhoršuje dýchání, kvůli čemuž samozřejmě klesá i fyzická výkonnost. Výjimkou není ani ucpaný nos, uslzené oči či časté kýchání. Každý pobyt venku a v pohybu tedy může pro malého alergika představovat opravdovou výzvu a zároveň fyzickou i psychickou nálož. Je těžké prožívat radost z pohybu, když obtěžující symptomy berou dech i motivaci. Okolí, zejména to dětské, pak může být k alergikovi neprávem až příliš netolerantní.

Omluvenka z „tělocviku“? Raději své dítě vylečte!

I přes to, že se letní tábory musely kvůli neobvyklé situaci spojené s koronavirem potýkat s řadou omezení, děti se už těší a organizátoři vymýšlí nejrůznější táborové hry. Ideálně pod širým nebem. A co radí odborníci alergikům? „Včasnou diagnostikou a vhodnou léčbou alergie už v dětském věku umíme snížit či dokonce vyléčit alergii a s tím spojené riziko astmatu. Dítěti léčbou zlepšíme kvalitu života v dospělosti,“ říká alergoložka MUDr. Iva Pončáková z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze. Doplňuje, že projevy alergie jsou nebezpečné i u neléčených dospělých, například oči plné slz či kýchání při řízení vozidla můžou vést až k fatálním následkům. „Jedinou léčbou alergie je alergenová imunoterapie, antihistaminika symptomy pouze potlačují,“ říká rozhodně Pončáková. Při této léčbě je alergikovi v nízkých dávkách podávaný alergen, na který je alergický. Cílem je naučit imunitní systém organismu daný alergen tolerovat a nereagovat přehnanou reakcí. „V podstatě jde o malou, rychlorozpustnou tabletku, kterou ale musíte používat dlouhodobě,“ vysvětluje alergoložka. Vždy je ale žádoucí, aby se dětský či dospělý pacient svěřil do rukou odborníků, v tomto případě alergologů.

3 rady pro rodiče alergiků

• Pokud se na daném táboře nocuje v chatkách a spacácích, kupte dítěti protiroztočovou spací vložku do spacáku, která je navíc opatřena i návlekem/povlakem na polštář. Alergie na roztoče je někdy nazývána i alergií na prach, jehož jsou součástí.

• Ať otevřou okna, dveře a pustí dovnitř slunce. Roztočům se daří ve vlhku a temnu. Větráním tedy nic nezkazí. Jde ale spíše o režimové opatření.

• Samozřejmě nezapomeňte dítě vybavit antihistaminikem, popř. protialergickými kapkami do očí a sprejem do nosu, které potlačí akutní příznaky alergie. Ideální je však léčba.

Mějte alergie pod kontrolou

Znáte aplikaci H-Book Plus do mobilu? Pro alergika k nezaplacení. Přináší uživatelům jak organizaci léčby, tak možnost záznamu o stavu a příznacích konkrétní reakce s možností dalšího vyhodnocení s lékařem. A jako bonus pak aktuální pylové zpravodajství a celoroční pylový kalendář. V aplikaci najdete i informace o předpovědi na další období a zhodnocení toho předchozího.