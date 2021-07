Ukažte v plavkách jen své přednosti

Plavky vybírejte chytře a přesně na svoji postavu a ukažte v plavkách jen to, co chcete ukázat. Jen tak se budete cítit dobře. Triola nabízí plavkové podprsenky s obvody od 65 do 100 a s velikostmi košů od B do K. A to ještě není vše! Odborníci Trioly vás nyní provedou všemi detaily světa plavek:

Vybrat si můžete z mnoha fazón – např. střih podprsenky bandeau, nevyztužené, vyztužené s řasením, s nízkým středem pro lepší opálení, s vyšším středem pro fixaci velkých prsou, v oblíbené fazóně s T-švem jako u prádla. U všech modelů jsou ramínka vzadu odepínací, dají se zavázat za krk nebo upevnit do kříže. A ke každé plavkové podprsence tu najdete šest velikostí kalhotek od 70 do 95 a opět v různém střihu: nízké bokové se zavazováním, klasické, vyšší s nastavitelnou výškou pasu a vyšší kalhotky s řasením s nastavitelnou výškou boků.

Střih plavkové podprsenky vybírejte podle velikosti a typu postavy:

1. Pro menší a střední velikosti (B-E) jsou nejlepší a nejoblíbenější fazónou plavkové podprsenky s tence vyztuženými koši a s kosticemi. Dokážou vyzdvihnout prsa do očekávané výšky a díky kosticím a tenkému vyztužení zformují prsa do svůdného dekoltu. „Současným hitem jsou plavkové podprsenky střihu bandeau. Můžete je nosit s ramínky nebo bez. Ta můžete uvázat vzadu za krk nebo asymetricky nosit jen jedno. Plavkové podprsenky bandeau jsou ideální pro malá a střední prsa, pro velká už volte jiné střihy,“ radí profesionální stylistka prádla, Žaneta Ilutanová.

2. Jak zkrotit u vody velká prsa (F-K)? Udržet je v plavkách v ideální výšce bývá někdy problém. Ale i to se dá s dobrými radami zvládnout. Vybírejte ideálně vyztužené plavkové podprsenky s „uzavřenými střihy“, tedy takovými, kde jsou košíčky protaženy nahoru k linii ramínek. Tento střih dobře fixuje prsa a máte-li model s nižším středem, tak se váš dekolt krásně prohloubí a prsa vám „neutečou“ do podpaží. Nápomocné vám mohou být také střihy s řasením. Volte raději tence vyztužené modely s kosticemi – dobře udrží krásnou linii dekoltu. Tyto větší velikosti také pochopitelně mají širší ramínka a bytelnější zapínání. „Jistě uvítáte, že všechny modely plavkových podprsenek TRIOLA mají ramínka, která se dají vzadu odepnout a uvázat za krk nebo zapnout vzadu do kříže,“ vyjmenovává další bonusy, které ovlivní váš komfort, stylistka Žaneta.

Nechte promluvit své boky!

1. Máte-li výrazný pas, rovné bříško a krásné boky, tak je opravdu ukazujte a noste nízké plavkové kalhotky: bokové s vázáním, bokové, nízké klasické.

2. Máte-li na bříšku tukovou vrásu, strie či jizvy po operacích, asi uvítáte elegantní způsob, jak tyto problematické partie schovat. „V nabídce TRIOLY naleznete vedle klasických a bokových kalhotek také kombinovatelné modely: kalhotky s nastavitelnou výškou.

a/ Vyšší kalhotky s nastavitelnou výškou pasu mají ozdobnou pasovou légu a jejím ohrnutím získáte kalhotky bokové.

b/ Triola také nabízí kalhotky s nastavitelnou výškou boků, které jsou vhodné pro větší velikosti a vystouplé bříško. Dvě symetrická řasení na předním díle umožní zvýšení pasu kalhotek, které tak ukryjí problémové partie bříška i boků. Záleží na vás, jak hodně vázací šňůrky povolíte.

Plavky vybírejte u výrobců, kteří umí šít pro ženy se slovanskými křivkami. A hlavně u takových, kde si můžete nakombinovat plavkovou podprsenku a kalhotky sama podle velikosti své postavy – tedy zvlášť.