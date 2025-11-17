Tři kamarádi, bazén, spousta samolepek a roztomilý domeček. Produkty, které pečují o pokožku a zároveň podněcují dětskou fantazii… To vše totiž najdete v kreativní dárkové krabičce Kosmetické sady pro děti
s vanilkou Pool Party.
Nejedná se jen o běžné kosmetické přípravky. Navržené jsou totiž tak, aby poskytovaly jemnou péči a zároveň podporovaly kreativitu dětí. Tyto voňavé a jemné produkty si ale rychle oblíbí celá rodina. Jsou samozřejmě dermatologicky testované a bezpečné pro děti již od narození.
EFA – jedinečný přípravek na mytí vlásků a těla je unikátní svým složením. Jemně čistí pokožku a vlasy, aniž by je vysušoval. Je ideální pro každodenní použití a zanechává pokožku i vlasy jemné a hebké na dotek.
NIKI – hydratační krém, který se rychle stane hitem pro nejmenší členy rodiny. K hydrataci a zvlhčení pokožky stačí opravdu jen malé množství krému, což z něj činí nejen efektivní, ale i ekonomický produkt. NIKI krém je navržen tak,
aby snadno pronikal do pokožky, zanechával ji hydratovanou a chráněnou před vnějšími vlivy.
LILU – pěna do koupele s levandulovým a pomerančovým olejem přináší uklidňující a osvěžující zážitek. Kombinace levandule a pomeranče vytváří harmonickou vůni, která nejen uklidňuje, ale také stimuluje smysly.
UOGA UOGA Kosmetická sada pro děti s vanilkou Pool Party je dodávána v kreativní dárkové krabičce, která sama
o sobě působí jako malý poklad. Krabička je navržena tak, aby její vzhled lákal k objevování a probouzel zvědavost.
Je ideálním dárkem pro každou příležitost, ať už se jedná o narozeniny, svátek nebo jen tak pro radost. Sada představuje perfektní kombinaci péče a zábavy, kterou si zamilují děti i rodiče.
Dermatologicky testované a vhodné již od narození.