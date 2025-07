Ústní hygiena u dětí: Dříve otrava, dnes může být i radost

S dodržováním zásad správné ústní hygieny bojuje alespoň v některém z vývojových období svých dětí téměř každý rodič. Snaha o budování správných návyků často selhává zejména u těch nejmenších. Jak tedy naučit děti správným návykům a nerozpoutat při tom rodinnou válku? „S dětmi nebojujte, ale spolupracujte. Nabídněte jim alternativy. A přizvěte si na pomoc moderní technologie,“ radí dentální hygienistka Jana Prchal Křepelková.

Začněme tím, co nás jako rodiče pálí asi všechny. Jak přimět naše děti při péči o zuby ke spolupráci?

To je mnohdy nadlidský úkol. Jsou děti, které s tím nemají problém, ale opravdu je hodně těch, které si do pusy nenechají sáhnout a pak i obyčejně čištění zubů bývá boj. Tady rozhodně pomáhá, když jde rodič příkladem. Čistěte si zuby společně se svými dětmi, berte je s sebou na preventivní prohlídky i na zubní hygienu. Když dítě uvidí, že je to normální pro vás, bude pro něj snazší přijmout tuto rutinu i do svého života. Netlačte na pilu a postupujte po malých krůčcích. Čištění zubů nemá být trestem ani povinností spojenou s negativními emocemi. Místo nucení zkuste hravou motivaci, která dětem ukáže, že péče o zuby může být zábavná.

Dáte nám konkrétní tipy?

Vedle kartáčků s dětskými motivy a pasty s jemnou chutí, která dětem chutná, zkuste zařadit hravé časovače, třeba malé přesýpací hodiny, s nimiž celý proces dítěti rychleji uteče. Dopřejte dítku pocit vlastní kontroly a ponechte mu určitou samostatnost třeba ve výběru kartáčku a nanášení pasty. Dobře fungují různé říkanky a písničky, které dítě během čištění zabaví a trochu odvedou pozornost, či pozitivně motivující dětské knížky a příběhy o zdravých zoubcích. Účinné může být

i zavedení rituálu, třeba každé čištění zakončit nějakým společným veselým heslem nebo gestem. Skvěle funguje i pozitivní motivace od rodičů, kdy si dítko zaznamenává pravidelné čištění a dostává odměnu za úspěch. Efekt mají také speciální tablety, které obarví zbytky plaku a dětem ukážou, kde ještě potřebují zuby dočistit. Úspěšně motivovat může děti i pořízení sonického kartáčku, s nímž je celé čištění jednodušší a příjemnější. Rodiče znají své děti nejlépe a určitě je napadnou

i další fígle (úsměv).

Všichni asi občas honíme po bytě dítě s kartáčkem v puse. Ale je nutné trvat na tom, aby se zuby vždy čistily

v koupelně před zrcadlem?

To běhání s kartáčkem v puse samozřejmě vhodné není, ale nutit dítě čistit si zuby za každou cenu v koupelně před umyvadlem taky není nutné. Naopak, změna prostředí může pomoci. Zkuste čištění v jiné místnosti nebo ho zkombinujte s koupelí, kdy je dítě uvolněné. Hrát si můžete i s dobou čištění, nemusíte vydržet hned od začátku dvě minuty. Začněte kratším čištěním a postupně ho prodlužujte.

Jakou roli mohou u dnešních dětí sehrát technologie, které se bleskově vyvíjejí i v oblasti ústní hygieny?

Dnešní děti na technologie opravdu slyší, takže ano, i tohle jim může pomoci vnímat péči o ústní hygienu pozitivně.

U těch nejmenších dobře fungují krátká edukační videa s jejich oblíbenými postavičkami. Starší zase ocení mobilní aplikace, které dětem ukážou správnou techniku čištění, a navíc je za dobře vyčištěné zoubky odmění. Některé z těchto aplikací už jsou dokonce propojené s elektronickým kartáčkem a z celého čištění se tak stává komplexní hra, která neomrzí. Příkladem je dětský sonický kartáček Philips Sonicare for Kids, který pomocí Bluetooth technologie propojíte se zábavnou aplikací a následujete učitele správné dentální hygieny – postavičku Sparklyho. Děti se baví a zároveň učí návyky, které jim vydrží po celý život. Kartáček seženete ve verzi pro kluky i pro holky a nabízí dva režimy výkonu s ohledem na rozdílné potřeby pro mladší a starší děti.

Víme, že péči o zdravý úsměv našich dětí bychom měli zařadit už v jejich raném věku. Jaký to ale je? Může na to být vůbec příliš brzy?

Na zahájení správné péče není nikdy brzy. Už od narození je důležité pečovat o dásně. Proto je po každém kojení nebo krmení otřete čistou, navlhčenou gázou nebo měkkým vlhkým hadříkem. Tento návyk pomáhá odstranit zbytky mléka

a připravuje dítě na budoucí čištění zubů. Jakmile se prořeže první zoubek, začněte jej čistit dvakrát denně měkkým dětským kartáčkem. Používejte malé množství fluoridové zubní pasty zhruba o velikosti zrnka rýže, ale můžete i bez ní. Už u takto malých dětí je vhodné budovat zvyk na zubní ordinaci a brát je s sebou na své preventivní prohlídky a dentální hygienu. Samy by první preventivní kontrolu měly absolvovat okolo prvních narozenin.

Jaké nešvary, i když často s dobrým úmyslem, jako mámy děláme?

I když to mnohdy funguje na utišení pláče a lepší usínání, výrazně nedoporučuji namáčení dudlíku do medu, cukru nebo sirupu. Zubům škodí i usínání s lahvičkou se slazeným čajem nebo mlékem. Dlouhodobé působení cukrů může být pro dětské zuby fatální. Trendem jsou i svačinové ovocné kapsičky, ale i ty bych doporučovala podávat jen výjimečně. Obsahují hodně cukru a nemusí se kousat. Kousání je ale důležité pro čelistní svalstvo a rozvoj řeči. Velkým nešvarem

je také bagatelizování důležitosti péče o mléčné zuby.

Setkáváte se s názorem, že stejně vypadnou?

Přesně tak. Péče o ně je přitom stejně důležitá, ne-li důležitější. Mléčné zuby jsou oproti těm stálým menší a křehčí a jejich sklovina je tenčí a méně mineralizovaná, což je činí náchylnější ke kazům. A protože dentin je také měkčí, i malý kaz se může rychle dostat k nervu a způsobit velkou bolest. Bohužel, děti často neřeknou, že je bolí zub. Mohou se projevit nespecifické příznaky, jako jsou poruchy spánku, noční můry, změny nálady nebo nechuť k jídlu. Lidé si také často myslí, že mléčné zuby mají kratší kořeny, což je omyl. Jsou velmi dlouhé, navíc klenuté, aby pod nimi mohl být uložen zárodek stálého zubu. Zkracují se postupně až s jeho prořezáváním. Pokud je tedy nutné mléčný zub vytrhnout předčasně, jedná se o náročný zákrok, protože kořeny jsou stále pevné. Dočasné zuby také slouží jako jakési mezerníky a drží místo pro trvalé zuby, ale zkažený zub tuto funkci neplní. Udržovat zdraví mléčných zubů je tedy nesmírně důležité. Pomáhají při kousání i správné výslovnosti. Je proto klíčové o ně pečovat.

Pojďme si na závěr shrnout, co bychom tedy v péči o ústní dutinu dětí neměli opomíjet…

Základem, bez kterého to nejde, je čištění zubů dvakrát denně zhruba dvě minutky kartáčkem vhodným pro daný věk dítěte. Můžeme zvolit manuální kartáček s malou hlavicí a měkkými vlákny nebo sonický kartáček, se kterým je čištění díky stíravému pohybu efektivnější, ale zároveň zůstává šetrné k dětským dásním. Důležitá je správná technika, se kterou vám poradí váš zubní lékař či dentální hygienistka. Po každém čištění je dobré dětem zuby kontrolovat a případně dočistit, a to až do 10 let. Jakmile se zoubky začnou v ústní dutině dotýkat, měla by být zavedena péče o mezizubní prostory. Ideálně dvakrát do roka docházejte na preventivní prohlídku k zubnímu lékaři, nebojte se ani pravidelných návštěv dentální hygienistky už od útlého věku. Samozřejmostí by měla být i zdravá strava. Snažte se u dětí minimalizovat konzumaci sladkostí, slazených nápojů a sladkých jídel. A hlavně bychom měli děti naučit, že péčí o zuby dělají to nejlepší zejména samy pro sebe a že zdravé návyky by je měly provázet celý život.