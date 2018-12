Jak podpořit imunitu? Zkuste probiotika

Studie z celého světa potvrzují, že probiotika mají nezastupitelné místo při léčbě antibiotiky i jako preventivní opatření v období s největší pravděpodobností výskytu infekčních nemocí.

Přibližně 80 % imunity se skrývá ve střevech

Na ploše téměř čtyřicet metrů čtverečních žije přes kilogram mikroorganismů, jejichž úkolem je podporovat samoléčivou schopnost lidského organismu. K tomu jsou v období výskytu respiračních a infekčních onemocnění potřeba biliony dobrých bakterií. V případě, že do těla proniknou bakterie, viry, kvasinky či parazité, ohrožují celý imunitní systém. Některé naopak prospěšné bakterie zabíjí také stres, špatný životní styl či nevhodné potraviny, ale i chemoterapie, radioterapie a léčba antibiotiky.

Rozdíl působení antibiotik a probiotik

Antibiotika jsou předepisována krátkodobě, ovšem na delší dobu mění složení střevní mikroflóry. A právě probiotika omezují nadměrný růst nezdravých organismů v trávicí soustavě, doplňují živé aktivní bakterie a podporují život tělu prospěšných bakterií. Tím odstraňují vedlejší účinky antibiotik a trénují imunitní systém na delší dobu.

Která probiotika mají efekt?

Jednou z podmínek fungování probiotik je dostatečná koncentrace v daném přípravku. Jedním z nejvíce prozkoumaných a nejčastěji používaných rodů probatických bakterií je Lactobacillus, konkrétně patentovaný probiotický kmen Lactobacillus reuteri Protectis. Jediná tableta obsahující tento kmen pokryje denní dávku 100 miliónů živých bakterií, a to u jednotlivců všech věkových kategorií, včetně těhotných žen.

Jak probiotika užívat?

● Ať už budete mít probiotika ve formě kapek či žvýkacích tablet (např. Biogaia – tyto žvýkací tablety jsou oblíbené nejen u dětí díky své jahodové příchuti), vždy je užívejte dle instrukcí v příbalovém letáku toho kterého přípravku. Nikdy ale probiotika nepřidávejte do horkého jídla nebo nápojů, aby nedošlo k poškození živých, aktivních baktérií. Zapíjejte je nejlépe čistou vodou, která neobsahuje chlor.

● Preventivně je užívejte před obdobím chřipek a respiračních onemocnění, a to jednou denně po dobu jednoho měsíce.

● Pro zmírnění různých infekčních onemocnění (kašel, nachlazení, respirační infekce, záněty průdušek, nosních dutin či středouší) užívejte probiotika dvakrát denně.

● Při léčbě antibiotiky jsou doporučeny dvě tablety (nebo 2x 5 kapek) denně, a to nejméně hodinu před nebo dvě hodiny po podání antibiotik. Probiotika berte raději ještě měsíc po léčbě antibiotiky, užíváním jedné tablety denně k plnému obnovení správné střevní mikroflóry.

● Je také dobré konzultovat užívání probiotik s lékařem. Získá tak úplný obrázek o tom, co děláte pro své zdraví. To vám do budoucna zajistí koordinovanou a bezpečnou péči.

Prevence – moderní způsob přístupu k vlastnímu zdraví

Dospělí v průměru onemocní třikrát za rok, malé děti až dvanáctkrát. O to více je třeba imunitu celoročně posilovat: pravidelně jíst, vyhýbat se nezdravým potravinám (tučným, sladkým), požitkům v podobě alkoholu a kouření, dostatečně pít a pohybovat se na čerstvém vzduchu. Probiotika jsou skvělým podpůrným prostředkem prevence i léčby, ale špatné návyky a nezdravý životní styl ani miliardy zdravých bakterií neodstraní.

