Valentýnský dezert: Pralinkové knedlíčky

Knedlíky a knedlíčky – na nespočet způsobů nabízí Velká knedlíková kuchařka. Kdy jindy máte příležitost vyzkoušet si ty pralinkové, když ne na Valentýna?! Pokud tedy nemáte chuť trávit jej v restauracích, wellness nebo si dopřávat velkolepé komerční zážitky, můžete si hezké chvilky naservírovat i doma. Pralinkové knedlíčky překonají nejeden čokoládový dezert. Zvlášť, jsou-li připravované s láskou.

„Dlouho jsem se zamýšlel, jak spojit knedlíčky a čokoládu v jeden lahodící celek. Na mysli jsem měl sametovou chuť kvalitních pralinek, které se v ústech příjemně rozplývají a vytváří nevšední požitek. A právě tak vznikl tento recept, který vás nezklame, ať už Valentýna slavíte, nebo ne,“ říká k tradicím Petr Kosiner, šéfkuchař společnosti Knedlíky Láznička.

Recept na pralinkové knedlíčky

Suroviny:

250 g tvarohu (ten balený v alobalu, nikoli ve vaničce); 120 g krupičky; 40 g másla; 12 kulatých pralinek z kvalitní čokolády; 1 žloutek; 1 lžička moučkového cukru; špetka soli; piškotová drť s moučkovým cukrem na podávání

Postup:

1. Máslo nechte změknout při pokojové teplotě. Smíchejte s tvarohem, žloutkem, cukrem a přidejte špetku soli.

Pak postupně přidávejte všechnu krupičku a zpracujte na pevné a hladké těsto.

2. Těsto rozdělte na malé dílky a rukama nebo válečkem z nich udělejte placičku. Do středu položte pralinku a pečlivě uzavřete. Dbejte přitom, aby spoje pevně držely a zároveň byla vrstva těsta co nejtenčí.

3. Vložte do vroucí osolené vody a vařte velmi krátce, jen 5 až 8 minut. Po vylovení ihned, dokud jsou knedlíčky ještě horské a vlhké, obalte v připraveném posypu z nadrcených piškotů s trochou cukru. Poté bezprostředně podávejte.

Tip šéfkuchaře:

„Nejzábavnější na pralinkových knedlíčcích je tekutá čokoláda uvnitř. Až je uvaříte, nenechte je dlouho čekat a hned

s nimi na talíř, aby čokoláda nezatuhla. Také nejsou moc vhodné pro opětovné ohřívání. Když je nebudete chtít podávat rovnou, raději je v syrovém stavu uložte do uzavíratelné nádoby a až do vaření uchovejte v lednici,“ doporučuje Petr Kosiner.

Další tipy nejen na sladké knedlíčky najdete ve Velké knedlíkové kuchařce. A protože láska prochází žaludkem, vychutnejte si inspiraci celkem na 144 druhů knedlíků s přehledně formulovanými postupy, díky nimž se vám snadno podaří připravit dobroty z české i mezinárodní knedlíkové scény. Jednou to budou přílohové knedlíky k hustým poctivým omáčkám, podruhé pokrmy spadající do zdravé moderní kuchyně plné zeleniny a čerstvých surovin.

