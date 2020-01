Vanlife: Ani v zimě nemusíte zůstat doma

Cestování v obytném voze se stalo fenoménem posledních let. Pro někoho je dokonce životním stylem, který vyznává celoročně. Samozřejmě v teplejších částech světa je to jednodušší, ovšem ani v Evropě se tohoto snu nemusíte vzdávat.

Chytrý vůz je základ

Čím profesionálněji vybavený vůz máte, tím komfortnější život nabízí. Můžete si samozřejmě pořídit klasický karavan, jenže s ním zase není pohyb na silnici tak snadný jako s praktickým mini vanem. Inspirujte se proto například u modelu Proace Nomad, který česká Toyota svěřila do rukou firmy Egoé.

Ta do původně osobní dodávky instalovala autovestavbu Nestbox Hiker, která jednoduchým vložením do zavazadlového prostoru promění vůz v komfortní kempingové auto. Do několika mi-nut ji lze ukotvit ve voze, rozložit a váš vůz se promění v dokonalého parťáka na dovolenou. Obsahuje například prostor pro vařič či lednici, takže si na cestách v pohodě uděláte večeři, nebo uvaříte čaj na zahřátí. Samozřejmostí je lůžko s měkkou matrací.

Teplý spacák a funkční oblečení

Na cestu nezapomeňte dostatečně teplý spacák a interiér auta ještě ozdobte vlněnou dekou – jednak pak bude ve voze útulněji, ale hlavně máte další záchranu, kdyby vám náhodou byla zima. Termoska na čaj, anebo termoláhev, která ještě znásobí účinek spacáku by měla být samo-zřejmostí.

Na cesty si můžete vzít libovolný počet teplého a funkčního oblečení, aniž byste v autě měli nepřehledný nepořádek. Kromě standardních úložných míst ve vestavbě je totiž k dispozici ještě stropní taška. Dokoupit lze případně také ještě okenní.

Lekce otužování

Přes den zkuste být maximálně aktivní, a co nejvíce pobývejte venku. Trochu se tím otužíte, a tak co nevidět zjistíte, že na myšlenky na zimu jste už dávno zapomněli. Kromě toho se aktivním životním stylem správně unavíte, a večer okamžitě usnete. Rozproudí se vám krev v žilách, prokrví se končetiny, a tak vám obecně bude krásně teplo. Odvážnější si pak ještě mohou dát ranní koupel ve studené řece.

Chcete nějakou další inspiraci na vychytávky se životem na čtyřech kolech, nebo na způsob, jak si své auto vyladit a udělat z něj druhý domov? Podívejte se na hashtag #vanlife, kde najdete více než šest milionů fotek a videí z celého světa.