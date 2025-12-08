Vánoce na kolejích

Umíte si představit rodinu s malým chlapečkem, kde není mezi hračkami vláček? Sotva. A nejen to. Víme také,
že 94 % českých rodin cestuje o Vánocích za svými příbuznými, a jedna pětina z nich využívá k této cestě vlak. Cesta vlakem je pro malé děti vždy ohromný zážitek. Proč jim nedopřát i stavebnici, která vtáhne do děje, zapojí dětskou fantazii i soustředění?
Podle aktuálního průzkumu, který pro společnost LEGO realizovala agentura WPP Media Czech Republic s.r.o. mezi rodiči dětí ve věku do 5 let, se o Vánocích vydává za rodinou až 94 % dotazovaných, vlakem pak celá pětina respondentů. Pro mnohé rodiče to bývá logistická výzva – zabavit malé pasažéry po celou dobu cesty tak, aby neztráceli pozornost a zároveň nerušili okolí. A právě tady se symbolicky potkává skutečný vlak, který rodiny veze za blízkými,
s malým vláčkem LEGO® DUPLO®, který se může stát nástrojem zábavy nejen pro cestování. Přestože je pro rodiče i dítě lákavé „sáhnout po obrazovce“, cesta vlakem může být skvělou příležitostí ke společně stráveným rodinným chvílím.
Ve vlaku může přijít i dlouhá chvíle a nuda, která může být pro rodiče náročná – zaznělo v průzkumu. O to důležitější je hledat jednoduché a účinné způsoby, jak děti zabavit a cestu si společně zpříjemnit. Rodiče během cest pracují
s jednoduchými způsoby, jak dítě vtáhnout do dění kolem sebe na příkladech z ubíhající krajiny. A právě na tyto chvíle přirozeně navazuje hravý svět kostek LEGO DUPLO. Není potřeba mnoho, aby se dlouhá cesta proměnila v dobrodružství. Malý vláček, miniaturní farma se zvířátky nebo třeba jen několik univerzálních větších kostek v batohu – tato jednoduchá, ale geniální pomůcka dokáže dětem pomoci mnohem snáze a přirozeněji přenést vizuální vjemy z okna přímo do jejich vlastního světa hry. Ať už je to záblesk svižné jízdy tunelem, poklidné stádo ovcí pasoucích se na zelené louce, nebo živý ruch vlakové stanice, právě díky tomuto propojení reálného světa s dětskou imaginací se celá trasa rázem promění v nekonečný a neustále se vyvíjející příběh plný vlastních, jedinečných dobrodružství a bujné fantazie.
Propojení skutečné jízdy vlakem a stavebnice LEGO DUPLO podpoří nejen dětskou kreativitu, ale i schopnost soustředění a místo pasivního sledování krajiny se děti stanou aktivními tvůrci vlastního příběhu na kolejích. Mohou pozorovat dění na vlakových zastávkách, například práci průvodčího, přirozený chaos na nástupištích, nástup či výstup cestujících, a všechny tyto vjemy ihned přenášet do své hry, stavět si vlastní scénáře a příběhy. Tímto interaktivním způsobem si především rozvíjejí představivost a učí se budovat svůj vlastní, dynamický svět plný dobrodružství, který se
s každou zastávkou a s každým pohledem z okna proměňuje a obohacuje.
Naše tipy:
Stavebnice LEGO® DUPLO® jsou navržené tak, aby probouzely fantazii, rozvíjely jemnou motoriku a podporovaly rozvoj široké škály dovedností malých dětí – a zároveň vytvářely prostor pro příjemné společné chvíle rodičů s dětmi.
LEGO® DUPLO® 10427 Interaktivní dobrodružný vláček
Malí strojvedoucí se s tímto interaktivním vláčkem vydají na vlastní dobrodružnou cestu plnou světel, zvuků a objevování. Tři akční kostky oživují hru, a když kolem nich projede model vlaku, začne vydávat realistické zvuky. Součástí stavebnice jsou také kostky na stavění parku, pláže a rodinného domu, které podporují kreativní způsoby hraní.
LEGO® DUPLO® 10428 Velký interaktivní komunitní vláček
Všichni nasedat do mašinky! I vaše batolata se mohou zapojit do zábavného stavění a tento barevný vláček je skvělým způsobem, jak trénovat jejich soustředěnost a kreativitu a zároveň si dopřát společné chvíle s rodinou. Velký interaktivní vláček je ideální tip na dárek, protože se stal v roce 2025 absolutním vítězem v soutěži Hračka roku.
LEGO® DUPLO® 10954 Vláček s čísly – Učíme se počítat
Tento barevný vláček s očíslovanými kostkami je skvělým průvodcem do světa prvního počítání. Děti mohou kostky nakládat, řadit nebo z nich stavět jednoduché tvary, a přitom si přirozeně procvičují jemnou motoriku i rozpoznávání barev a čísel. Pohyblivý vláček doplněný figurkou dívky, chlapce a pejska zve malé stavitele k nápaditému hraní a objevování nových dovedností.