Vánocemi to nekončí…

Hledáte místo, kde si zábavu užijí malí i velcí? Pak je The Playground v Praze v ulici Na Příkopě dobrou volbou. Jedinečné zážitkové hračkářství nadchne všechny členy rodiny, nakoupíte báječné dárky a navíc si užijte moře společné zábavy třeba z příležitosti narozeninové oslavy!

V The Playground na vás čeká výběr z patnácti tisíc druhů hraček, včetně oblečení a doplňků s oblíbenými motivy, knih, sběratelských figurek a předmětů. Najdete zde autíčka, postavy z filmů, panenky, plyšáky, hry a mnoho dalšího, co potěší děti i dospělé.

A jakmile vás nákupy omrzí, je zde připravená celá plejáda atrakcí pro malé i velké.

Ti nejmenší se mohou těšit na vodní koutek nebo magickou herní plochu Pixel. Zrcadlové bludiště je pak vtáhne do čarovného světa neobvyklých tvarů a iluzí.

Zatímco maminky si rády odpočinou v klidu kavárny, tatínkové s dětmi se mohou ponořit do světa Virtuální reality, která je zavede do akčních her nebo do časů dávno minulých.

Teenageři, rodiče i prarodiče si přijdou na své na arkádových hrách, které nabízejí širokou škálu soutěží a výzev. Projděte se Jurským parkem, závoďte s Mario Carts, zahrajte si basketbal nebo ulovte všechny pirátské zombíky. Arkádovému koutku se rozhodně nemusí vyhýbat ani ti nejmenší – Air hokej a Dinosauři patří mezi malými dětmi k těm nejoblíbenějším hrám!

Motýlí dům Papilonia pak přenese celou rodinu do tropického ráje plného pestrobarevných motýlů. Pokud máte rádi akci, rozhodně nesmíte vynechat obří skluzavku z prvního patra rovnou do přízemí.

Více informací najdete na www.theplayground.cz.