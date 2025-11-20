Co vás čeká letos na zámku Loučeň?

Jako každým rokem, letos již po osmé, jsou to především adventní a vánoční prohlídky v podobě Příběhu vánočního stromečku. Letošní vánoční výstava nese název „Sto let českých Vánoc“. Otevřena byla 17. listopadu a potrvá až do 17. ledna 2026, a tak budete mít opravdu dost času, abyste nasáli tu kouzelnou atmosféru nazdobených zámeckých komnat a viděli, s jakou láskou a originalitou byla výstava opět připravena.
Návštěvníci při prohlídkách budou moci nasát tu pravou vánoční atmosféru a nechat se inspirovat pro ty své Vánoce.
Ve slavnostně nazdobených komnatách zde čeká více než dvacet vánočních stromků. Každý se svým vlastním příběhem. K vidění bude i největší adventní věnec v Česku, připraveny budou i kreativní dílničky, kde si každý bude moci ozdobit svoji vlastní ozdobu, denně osvětlený zámecký park včetně tisového bludiště a v závěru dne působivá světelně-hudební show. Zámek Loučeň je otevřen i během svátků. V letošním roce připravil speciální program pro školy a nově zakomponoval tvořivé dílny i pro školní děti. To vše proto, abychom si připomněli naše vlastní tradice, umění a hodnoty, které nás vzájemně propojují a spojují. A o tom by Vánoce měly být především.
„Vánoce slaví lidé v každém koutu světa, a i když nenazývají vždy svátky s příchodem nového roku Vánocemi, jedná se
o nejkrásnější období v roce. Ty nejkrásnější jsou ale ty naše české Vánoce s Ježíškem, kaprem, vánočkou, cukrovým, koledami, obrázky Josefa Lady, českou štědrovečerní pohádkou, Rybovkou a spoustou dárků pro děti,“ uvádí Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň. „Děti si navíc z prohlídky budou moci odnést speciální dopis pro Ježíška. Připravte
se na kouzlo Vánoc jako nikdy předtím,“ – dodává.
„Těšit se u nás na zámku můžete na stromeček inspirovaný tou nejvánočnější českou pohádkou „Tři oříšky pro Popelku“, ukážeme Vám „Staročeské Vánoce“, ale i to, jak se slavily Vánoce na císařském dvoře. Vy dříve narození zavzpomínáte na socialistické Vánoce a mnoho dalšího,“ uvádí Kateřina Šrámková, majitelka Zámku Loučeň a předsedkyně výkonné rady Asociace nestátních otevřených památek. „Letos rovněž představíme novou kolekci české sklárny Koulier s názvem Domovina. Kolekce ozdob je poctou prvním skleněným foukaným ozdobám vyráběným v Čechách. Vánoční kolekce Domovina propojuje současnost s historií. Aktuálně čítá 139 vzorů ozdob, je inspirovaná archivními dokumenty z roku 1935 a barevností i motivy se vrací ke kořenům prvních českých skleněných ozdob. Každá ozdoba je originální ručně vyráběný výrobek českých sklářů,“ dodává Kateřina Šrámková.
Shrnuto a podtrženo, na co všechno se můžete těšit na zámku Loučeň:
20 tematických vánočních stromečků ozdobených tradičními českými ozdobami mimo jiné i z dílny české sklárny Koulier z Oflendy. Každý stromeček je jedinečný a zcela nový.
Největší adventní věnec v Česku, umístěný na nádvoří zámku. Obdivovat ho budete moct od první adventní soboty. Přijďte 29. listopadu i na jeho křest.
Kreativní dílna, kde si můžete nazdobit vlastní vánoční ozdobu nebo zakoupit originální kousky na svůj stromeček. Víkendy od 11:30 – 17:00 hod.
Denně od 16:00 osvětlený zámecký park předurčený k romantickým večerním procházkám. Tisové bludiště září tisíci světýlek, romantické je osvětlení zámeckého mostu a barevná světla v parku.
Každý den od 17:00 na vás čeká působivá světelně-hudební show promítaná přímo na zámek.
Zámek Loučeň je otevřen i během svátků
Vánoční prohlídky si může každý užít každý den v týdnu, včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku. Pro nezapomenutelný zážitek doporučují loučenští navštívit večerní prohlídky, které probíhají každou sobotu do 27. prosince, a speciálně také 25. a 26. prosince. Vánoční atmosféra, nazdobené stromečky i průvodci v kostýmech na vás budou čekat každý den v týdnu, včetně sobot, nedělí, a dokonce i Štědrého dne, a to až do 17. ledna 2026.
Speciální program pro školy
Zámek Loučeň myslí rovněž na školy. Na děti, kterým chce dopřát výjimečný vánoční zážitek s kostýmovanými průvodci
a možností zdobit vlastní skleněné vánoční ozdoby. Prohlídky pro školní skupiny probíhají ve všední dny a zahrnují nejen prohlídku zámku, ale i parku s labyrinty a prohlídku adventního věnce.
Novinka pro školy- zdobení vánoční ozdoby
Tvůrčí dílničku se zdobením vánoční ozdoby je možné přiobjednat k vánoční prohlídce zámku za 120 Kč na žáka.
Cena obsahuje skleněnou vánoční kouli, materiál na zdobení, krabičku na bezpečný převoz.
Více informací ZDE.