Pro vaše šikulky: 18. ročník mezinárodní výtvarné soutěže pro děti Toyota Dream Car

Začíná další ročník soutěže, která podporuje děti v jejich kreativitě a fantazii. Děti do 15 let mohou vyhrát skateboard, Lego, zábavnou elektroniku i účast ve světovém finále, kde na vítěze čeká finanční odměna. Zúčastnit se mohou jednotlivci i školy a uzávěrka všech soutěžních výtvarných prací pro národní kolo

je 28. 2. 2025.

Od čtvrtka 2. ledna české zastoupení automobilky Toyota opět přijímá umělecká díla malých výtvarníků, kteří se chtějí zapojit do mezinárodní soutěže Dream Car Art Contest. Ta se letos koná už po osmnácté a opět dětem do 15 let nabízí možnost vyhrát zábavné a hodnotné ceny. Ti nejlepší z národního kola se navíc utkají i v celosvětovém finále.

Zadání je jednoduché: Nakresli auto svých snů. „Zajímá nás, jak si děti představují, že bude svět v budoucnosti fungovat a jaký by ho chtěli mít. Na obrázcích proto vždy hodnotíme nejen výtvarné schopnosti, ale i samotný nápad a celkový příběh, který je s autem dětských snů spojený,“ popisuje šéfka komunikace české Toyoty Jitka Jechová.

Do soutěže se mohou přihlásit díla nakreslená ručně na formát A3. Je možné použít pastelky, vodové barvy, ale povoleny jsou třeba i koláže. I letos je možné přihlásit i digitální práce ve formátu JPG nebo PNG o velikosti 1 až 5 MB s rozlišením 300 DPI.

Děti se utkají ve třech věkových kategoriích do 7 let, 8 až 11 let a 12 až 15 let. Devět nejlepších obrázků z Česka navíc postoupí do celosvětového finále, které proběhne

v Japonsku a rozhodne o celkovém vítězi soutěže Toyota Dream Car.

Vítězové národního kola získají zajímavé věcné ceny, jako jsou například skateboard, stavebnice Lego a zábavná elektronika. V celosvětovém finále se pak hraje o finanční odměnu pro 5 individuálních vítězů či jejich mateřské, základní či střední školy, které své žáky do soutěže přihlásí, a pro 21 nejlepších finalistů.

Výtvarná díla spolu s přihláškou lze doručit osobně či poštou na adresu:

Toyota Central Europe-Czech s.r.o.

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 13 – Stodůlky

Digitální výtvarná díla posílejte e-mailem na adresu: public.relations@toyota.cz

Spolu s výtvarným dílem je nutné zaslat i vyplněnou přihlášku nalepenou na zadní straně výkresu, kterou stejně jako další informace a podrobná soutěžní pravidla najdete zde.

Uzávěrka přihlášek a odevzdání výtvarných děl je 28. února. Výsledky národního kola budou vyhlášeny v průběhu března 2025, v dubnu si vítězové převezmou ceny a v srpnu 2025 se dozvíme, kdo se stal celosvětovým vítězem.